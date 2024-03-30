سلي طفلك مع أجمل أغاني لولو على تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

تتميز قناة وناسة بتنوع محتواها، حيث تعرض أغاني عربية من مختلف البلدان العربية، وأغاني خليجية، وأغاني مصرية، وأغاني لبنانية، بالإضافة إلى أغاني أجنبية مترجمة، كما تقدم القناة أيضًا برامج ترفيهية وفنية، مثل برامج المسابقات، وبرامج المواهب، وبرامج وثائقية وغيرها من البرامج التي تعمل على تسلية الأطفال ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد القناة واهم ما تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية

يمكن متابع قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470 / 11559 (v).

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات هو:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط قناة وناسة على التلفاز

تابع قناة وناسة على التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد.

اختر “البحث عن القنوات”.

اختر “البحث اليدوي”.

أدخل بيانات تردد قناة وناسة:القمر الصناعي: نايل سات أو عرب سات.

اضغط على زر “بحث”.

انتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط على زر “حفظ”.

أجمل أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة من أجمل البرامج والفقرات المتنوعة والتي منها ما يلي: