شحن كوينز بيس 11000 كوينز مجانية اي فوتبول بتحديث الإثنين القادم بتشاتات مجانية وجوارات أجن للعب الكتير

لعبة Pro Evolution Soccer 2024 المعروفة بإسم eFootball حالياً، اصدرتها شركة Konami علي اعتبارها نسخة مصغرة من لعبة pes علي الهاتف المحمول، وقد حظت اللعبة علي تقييمات مرتفعة في الاونة الاخيرة بسبب اصدار العديد من المميزات التي اطلقتها شركة كونامي يعرض دعم وتطوير المستخدمين، واعطائهم فرصة تطوير فريق الاحلام الخاص بهم.

لعبة eFootball 2024 الجديدة علي الهاتف المحمول

اصبح الان يمكنك لعب لعبة Pes الشهيرة علي الهاتف المحمول بطريقة سهلة وبسيطة، من خلال تحميلها من علي منصة Google Play والمنصات المشابهة وبدء عملية التحميل وتسجيل الدخول بحسابك الخاص، تدور احداث اللعبة حول فريقك الخاص واشرافك الفني له، مع بعض نجوم الناشئين الصغار المجهولين بقدرات محدودة، في بداية اللعبة سوف تلعب مباريات ودية سهلة حتي تتعلم اساليب اللعب والمراوغة والهجوم، مع كل فوز في اللعبة ستحصل علي نقاط لتطوير وتدريب نجوم فريق الاحلام الخاص بك، ومع تطور مستواك يمكنك البدء في منافسات البطولات العالمية عن طريق الاتصال الاونلاين الشبكي ومواجهة نجوم كرة القدم، وعند الانتصار في المباراة يمكنك استلام واحد من نجوم الساحرة المستديرة مع كل مباراة، يمكنك استلام اللاعب Messi وكذلك اللاعب Haland، وغيرهم من النجوم حسب الفعالية التي تدوير في اصدار اللعبة في وقتها.

طريقة تحميل لعبة eFootball علي الاندرويد

علي الرغم من سهولة تحميل وتثبيت اللعبة الا ان هناك بعض الناس لا يعرفوا بعد طريقة تحميل وتثبيت لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول، وسوف نعرض لعلكم طريقة التثبيت ادناة :

تفريغ مساحة وافية علي الجوال في قرابة 4 جيجا بايت

اتصال الهاتف المحمول بشبكة خلوية قوية ويفضل شبكة Wi-Fi قوية.

فتح تطبيق Google Play والبحث عن لعبة eFootball من شركة Konami.

بدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة واستغلال اقوي العروض والبكجات الاسطورية ومحترفي كرة القدم المميزين.

ملحوظة :-

يمكنك الان استلام كوينز بيس بطريقة مجانية لفترة محدودة بعد اطلاق فعالية Blue Lock في تحديث 3.4.0، وذلك من خلال تسجيل الدخول الي اللعبة يومياً واستلام الهدايا المجانية الخاصة بعملية تسجيل الدخول.