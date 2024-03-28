متاح هنا.. طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

مع اقتراب موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي والتاسع بدولة اليمن، تُعلن الإدارة العامة للاختبارات هناك عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024، وذلك حيث أنها لا يمكن للطالب تقديم الامتحان إلا إذا كان معه رقم جلوسه، وفيما يلي سنخبركم بخطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي والتاسع اليمني.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024

وكما أعلنت الإدارة العامة للاختبارات باليمن، فإن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024 للصف الثالث الثانوي والتاسع، تكون كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات. قم بضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية. قم بكتابة اسم الطالب أو الطالبة، حتى يظهر لك رقم جلوسه. قم باختيار الصف التابع لهُ الطالب أو الطالبة، سواء كان الصف الثالث الثانوي أو التاسع. قم بضغط على ايقونة البحث عن رقم الجلوس. وأخيرًا ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة، بما فيهم رقم الجلوس.

موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي والتاسع بدولة اليمن

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الصف التاسع بدولة اليمن قريباً، بينما تُعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 22 يونيو 2024، ولكن على الطالب أولاً أن يتقدم بالتسجيل للاختبار ويكون معه: