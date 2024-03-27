موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية صوب ملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، حيث يستضيف النادي الأهلي المصري فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويدخل الأهلي اللقاء متصدراً لمجموعته برصيد 12 نقطة، بعد أداء قوي ومقنع في دور المجموعات. ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهل من مهمته في لقاء الإياب، الذي سيقام في تنزانيا يوم 5 أبريل 2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

يعتبر سيمبا من الفرق القوية في القارة السمراء، ويمتلك لاعبين مميزين قادرين على خلق المشاكل لدفاع الأهلي وسيحاول الفريق التنزاني تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي وسيكون موعد وتفاصيل المباراة:

التاريخ: الجمعة 29 مارس 2024

التوقيت: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: ستاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

تعتبر قناة beIN Sports 4 واحدة من القنوات الناقلة للمباريات الرياضية، وتحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم. واحدة من المباريات التي تمت بثها على هذه القناة هي مباراة الأهلي وسيمبا وفي هذه المباراة، تم تعيين المعلق علي محمد علي لتغطية الأحداث الميدانية ونقل التفاصيل للمشاهدين. علي محمد علي هو معلق رياضي معروف بأسلوبه الشيق والممتع في التعليق على المباريات.

تردد قناة beIN Sports 4:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة مشواره نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائنه منذ عام 2021، بينما يطمح سيمبا في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه ويتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يمتلك الفريقان لاعبين مميزين قادرين على تقديم عرض كروي ممتع. وسيحاول الأهلي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما سيعمل سيمبا على تقديم أداء دفاعي منظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.