تنزيل واتس اب بلس “الذهبي + الاخضر” التحديث الاخير .. ميزة جديدة احصل عليها انت فقط!!

تنزيل واتس اب بلس هو نسخة معدلة من تطبيق WhatsApp القياسي الذي يوفر واجهة مستخدم مذهلة وقابلة للتكيف إلى جانب مجموعة كبيرة من الإمكانات الإضافية غير الموجودة في الإصدار الرسمي من خلال تخصيص الواجهة وتحسينها.

مزايا تنزيل واتس اب بلس

أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى تنزيل واتس اب بلس على هاتفك وتثبيته وأحدث إصدار من التطبيق متاح عبر الإنترنت من مصادر موثوقة بمجرد التثبيت، يمكنك البدء في تخصيص الواجهة وإجراء التعديلات اللازمة:

يعد تغيير السمة خطوة حاسمة نحو تخصيص واجهة واتس اب بلس.

يمكنك تغيير مظهر التطبيق بالكامل باستخدام السمات العديدة المتوفرة للتنزيل والتثبيت.

من الممكن تحديد المظهر المفضل لديك وتنزيله من الإعدادات وتثبيته وتنشيطه وستبدأ ألوان التطبيق وأيقوناته في التغير قريبًا.

استخدام تطبيقات مختلفة يمكنك إجراء تعديلات إضافية على واجهة واتس اب بلس وتعديلها بمزيد من التفصيل مع عدد كبير من التطبيقات الأخرى التي يمكن الوصول إليها من متجر نظام التشغيل بجهازك (مثل متجر Google Play لنظام Android).

قد تتمكن من تغيير أو إضافة ميزات جديدة إلى واجهة التطبيق باستخدام هذه التطبيقات.

زيادة عدد الرموز التعبيرية لا يكتمل استخدام واتساب بدون الرموز التعبيرية.

ومن خلال تنزيل حزم الرموز التعبيرية الإضافية، يمكنك زيادة عدد الرموز التعبيرية.

هذه الحزم متوافقة مع واتس اب بلس وتقدمها تطبيقات مثل “Emoji Font 3”.

كل ما هو مطلوب هو تثبيت وتفعيل الحزمة المفضلة لديك من الإعدادات.

تنزيل واتس اب بلس

لتنزيل تنزيل واتس اب بلس، ماعليك القيام بالخطوات التالية: