“حمله وشوف الفرق بنفسك“ خطوات تحميل واتساب عمر الوردي APK.. مميزات لن تتخيلها!!

واتساب عمر الوردي، من تطبيقات الدردشة التي تشهد إقبال كبير من المستخدمين تطبيق واتساب عمر الوردي الذي استطاع جذب الملايين بفضل مميزاته الرائعة وسهولة استخدامه، وأطلق عليه اسم عمر انتسابا الى مطوره المهندس اليمني عمر باذيب، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحديث واتساب عمر الوردي وتحديثه وأبرز مميزاته.

خطوات تحميل واتساب عمر الوردي

واتساب عمر الوردي الذي حاز على إعجاب المستخدمين وصار الكثيرون يبحثون عن رابط وطريقة تحميله، يمكنكم تنزيله على هواتفكم بسهولة عبر اتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :

الدخول الى موقع YALLA APK من جوجل.

البحث داخل الموقع عن whatsapp omar V 2024.

الضغط على ايقونة “للتنزيل”.

سيتم تحميل ملف APK الخاص بالتطبيق.

من إعدادات الهاتف قم بالسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة.

افتح الملف لتثبيت التطبيق على الهاتف.

بعد وقت قصير ستجده على هاتفك قم بفتحه واكتب رقم هاتفك في الخانة المخصصة.

سيتم إرسال رمز التحقق لتفعيل الحساب.

يمكنك البدء بإعداد البروفايل وإدخال الاسم والصورة للدردشة.

مميزات واتساب عمر الوردي

توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها واتساب عمر الوردي والتي بسببها ازدادات شعبية التطبيق خصوصا في الوطن العربي، ومؤخرا تم تحديث التطبيق ليصبح أكثر خصوصية وأمانان ويعمل بشكل أسرع وأداء أقوى وأكثر سلاسة، ومن أبرز مميزات التطبيق :