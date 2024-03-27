الخدمات الصحية بالامارات كيفية تقديم شكوى طبية بدبي وما هي الشروط المطلوبة “حكومي وخاص”

تقدم مؤسسة الخِدْمَات الطبية بدبي خدمة تقديم شكوى طبية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، حيث يضمن هذا الإجراء أن يأخذ كل مريض ولا يتعدى على حقوقه، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة تقديم شكوى طبية بدبي، ونحن إلى ذلك سنوضح الشروط التي وضعتها المؤسسة لقبول الشكوى من المريض.

كيفية تقديم شكوى طبية بدبي

يمكنك تقديم شكوى طبية في الإمارات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في القنوات الرقمية، أو الدخول في حالة وجود حساب. بعد الدخول على القناة قم بتعبئة طلب الشكوى. يتم التواصل من قبل الوزارة مع المستشفى التي تلقى بها علاج. التواصل مع المشتكي لرفع الفحوصات الطبية إن وجد. يتم استدعاء المشتكي لسماع أقواله. يتم عمل لجنة لمراجعة التقارير والبت فيها. يتم إعلام المدعي عليه وإعلامه بما تم أخذه من إجراءات اتجاه الشكوى.

ما هي الشروط المطلوبة

لكي تتمكن من تقديم شكوى طبية مقبولة لابد من توفر الشروط التالية:

لا تتجاوز مدة تقديم الشكوى 3 أسابع من وقت وقوع الحادثة. من له حق تقديم الشكوى المريض أو أقاربه من الدرجة الأولى أو من وكله المريض. تقدم الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني المخصص. أن موضح في الشكوى “اسم المريض واسم المنشأة الصحية واسم الكادر الطبي المعالج” إرفاق التقارير التي تثبت الواقعة. تحديد وبيان سبب الشكوى. في حالة تقديم الشكوى من زوي الأقارب يشترط بطاقة تثبت نسبة القرابة.

بنفس الطريقة السابقة يمكنك تقديم شكوى سواء كانت المؤسسة التي تخصها بالشكاية حكومي أو خاص، هذه الخدمة تعد من الخِدْمَات التي تقدمها الدولة حفاظًا على حقوق المواطنين فقدم الشكوى مطابقة لما ذكرنا لتحصل على حقك.