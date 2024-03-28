“الواتساب هيقلب الدنيا اكتر“ ميزة جديدة على واتساب بخصوص الفيديوهات والصور المرسلة.. عملاق التطبيقات يهل من جديد

من الميزات الجديدة التي تعمل شركة ميتا على إضافتها الى تطبيق الواتساب هي إرسال الصور بجودة عالية، وهي من الميزات التي كان يبحث عنها الكثيرين من مستخدمي التطبيق، يأتي ذلك في إطار سعي الشركة الى تطوير التطبيق وزيادة إمكانياته ليواكب التطور التكنولوجي الحالي ويحافظ على مكانته كواحد من أعلى تطبيقات الدرشة استخداما، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال أبرز المميزات الجديدة على الواتساب.

ميزة جديدة على واتساب بخصوص الفيديوهات والصور المرسلة

يتم حاليا العمل على إطلاق ميزة جديدة في واتساب تسمح للمستخدم بإمكانية اختيار إرسال الصور والفيديوهات بأعلى جودة وتغيير الإعدادات حسب رغبة المستخدم أما جودة قياسية أو HD ليكون قادر على التحميل بالجودة المختارة دون تكرار السؤال، وهي من المميزات الرائعة التي ستحظى بإعجاب ملايين المستخدمين، وهذه الميزة هي الثانية خلال فترة قليلة بعد أن تم منذ وقت قريب تفعيل خدمة إمكانية تثبيت ثلاث رسائل في دردشة واتساب، وسيتم اختبار الميزة الجديدة وتجربتها قبل الإعلان عنها.

ما هو موعد خدمة إرسال الصور HD على تطبيق واتساب؟

من المقرر أن تبدأ الخدمة قريبا وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام عبر تفعيلها رسميان الإصدار التجريبي سيكون عبر جوجل بلاي بيتا وسيجرب على نظام اندرويد 2.24.7.17 وسيبدأ اولا بالصور ثم الفيديوهات بعد فترة قليلة، ولم يتم الإعلان بعد عن إتاحة هذه الميزة على أجهزة الآيفون التي تعمل بنظام IOS أو أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الويندوز، ولا تتيح هذه الخدمة ارسال الصور والفيديوهات بالدقة الأصلية، فإذا كان الملف المرسل حجمه كبير سيشاركه المستخدم كمستند ولكن ليس بصورة ذات جودة عالية.