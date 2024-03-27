التردد الجديد لقناة روتانا خليجية 2024 بإشضارة قوية HD على النايل سات

من ضمن القنوات الشهيرة والتي تعد من أنجح القنوات في الوطن العربي هي قناة روتانا خليجية التي تتبع سلسلة قنوات روتانا، وتمتلك قناة روتانا شعبية كبيرة في جميع الدول العربية ولا تقتصر على دولة واحدة فقط، وتمتلك القناة مميزات عديدة من ضمنها المحتوى المتميز الذي تقدمه إلى الجميع، والذي يتمثل في البرامج الترفيهية والمسلسلات والأفلام التي تتناسب مع جميع الأذواق.

التردد الجديد لقناة روتانا خليجية

من أهم الخطوات التي تساعدك في تحميل قناة روتانا خليجية على جهاز التلفزيون الخاص بك، هي معرفة بيانات القناة والتي تتمثل في التردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب وبعض البيانات الأخرى، ومن الضروري أن يتم تدوين تلك البيانات بصورة صحيحة حتى تضمن نجاح عملية التحميل، ولهذا تتمثل بيانات القناة في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11295.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة روتانا خليجية

مميزات كثيرة تمتلكها قناة روتانا خليجية ساعدت على تكوين شهرة واسعة لها بين الجميع، وتلك المميزات تجعلها من أبرز القنوات في العالم العربي، لذا من أهم مميزات تلك القناة هي كالآتي: