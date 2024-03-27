قرار بـ مد سن المعاش لـ 65 لجميع الموظفين في هذا الموعد المحدد من الوزارة | هتشتغل 5 سنين كمان ومرتبك هيزيد!

صرح مجدي البدوي وهو نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأنه سوف يتم مد سن المعاش لـ 65 لموظفين القطاع العام والخاص وذلك بعد أن قام بالتواصل مع المسؤولين في التأمينات الاجتماعية، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن التفاصيل بسن المعاش وسوف نوضح أهم التفاصيل من خلال المقال التالي.

مد سن المعاش ل 65 سنة

صرح مجدي البدوي بأنه سوف يتم مد سن المعاش ل65 لأصحاب القطاعين العام والخاص ويكون ذلك بمثابة فكرة جيدة يستطيع أن يستفيد منها في المصالح الحكومية والخاصة من خبرات الموظفين لما حصلوا عليه خلال السنوات السابقة.

الجدول الخاص بمد سن معاش ل 65

لقد صرح مجد البدوي بأنه سوف يتم مد سن المعاش ل 65 وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية للقطاعين الخاص والعام وسوف نوضح لكم سن المعاش من خلال التالي.

يكون سن معاش مواليد عام 1971 يخرجون على معاش 61 عام في يوليو عام 2032

يخرج مواليد 1-7-1972م على معاش سن 62 عام في يوليو عام 2034.

يخرج مواليد 1-7-1973م على معاش سن 63 عام في يوليو عام 2036.

يخرج مواليد 1-7-19٧4م على معاش سن 64 عام في يوليو عام 2038.

سوف يخرج مواليد 1-7-1975م على معاش سن 65 عام في يوليو عام 2040 و تستمر بعد ذلك مدى الحياة.

سوف يكون سن المعاش منذ مواليد عام 1975هو 65 عام إلى ما لا نهاية.

سن المعاش لأصحاب القطاع الخاص

لقد صرح المحامي محمود الحديدي وقال بأن العقد هو شريعة المتعاقدين ويمكن لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص أن يقوم باستكمال عمله بعد سن ال60 وذلك وفقا للعقد المتعاقد بين العامل وصاحب العمل.