شحن 12 الف كوينز هتشحن مجاناً كل حاجة بفت متاحة Blue Lock أقوى البكدجات الأسطورية efootball new update

لعبة eFootball، تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من اشهر الالعاب الالكترونية التي انتشرت علي المنصات في الاونة الاخيرة بادارة من شركة Konami، احتلت لعبة بيس موبايل 2024 تقييم مرتفع علي منصة Google play وكذلك منصة Apple Store لمستخدمين iOS، وفي الاونة الاخيرة اطلقت لعبة eFootball اصدار The dominant 3.4.0 The Blue Lock، في حملة تعاونية مع مسلسل الأنمي التلفزيوني blue lock المميز، حمل الان لعبة بيس موبايل وقم باستغلال افضل عروض بكجات الحملة التعاونية و كسب العديد من نجوم كرة القدم.

فعالية Blue Lock الجديدة لعبة eFootball 2024

صدر تحديث Blue Lock بتاريخ 21/3/2024 في اطلالة شهيرة علي منصة لعبة بيس موبايل، فور تحديث اللعبة باخر اصدار اصبح بامكانك كسب ثلاثة نجوم من الحملة الجديدة بطريقة مجانية وذلك عني طريق بعض الخطوات التالية:

تحميل اخر اصدار من بيس موبايل 3.4.0 الجديد تسجيل حسابك في اللعبة وبدء فعالية حملة Blue Lock الجديدة. فتح البريد الوارد داخل اللعبة واستلام 3 نجوم مجهولين من الحملة التعاونية الجديد. بعد استلام النجوم يمكنك وضعهم في خطة فريق الاحلام الاساسية وبدء مغامرات الساحرة المستديرة داخل ملاعب كرة القدم الالكترونية.

تحديث جديد بتاريخ 27/3/2024 متاح الان

بعد اطلاق اقوي تحديث داخل اسوار لعبة Pro Evolution Soccer (PES) اصبح الان يمكنك استغلال العديد من التغييرات الجديدة في اللعبة والاستحواذ علي المباريات التنافسية الشاقة وطوير فريق الاحلام لاعلي مستوي، وقد جاءت اطلالة التحديث الاخير ببعض من التغييرات الهامة ومنها: