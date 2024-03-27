هـذا سن اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين | زيادة التموين فوق الـ 100 جنيه بهذه الشروط بس!
اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين
اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين يزداد البحث عنه بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين، لمعرفة من هم المواليد التي يمكن اضافتهم والشروط التي يجب وضعها من أجل إضافة تلك المواليد، وبناء على ذلك فقد صرح الدكتور على المصيلحي أن إضافة المواليد في الوقت الحالي لبعض الفئات المحددة والحالات الخاصة وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وليس لكل الاسر، وذلك بناء على الموازنة العامة الدولة يضاف المواليد الأكثر احتياجا، وسنوضح في السطور التالية كل ما يخص إضافة المواليد الجدد.
اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين
تم التصريح بإن المواليد الذي يتم إضافتهم للبطاقة هم تابعين للاسر الأكثر احتياجا بحيث من المقرر إضافتهم للبطاقات التموينية، وهم من يحصلون على معاش اجتماعي من تكافل وكرامة، ومن يقل معاشهم عن الحد الأدنى للأجور هم من يستحقون إضافة مواليدهم للبطاقات التموينية في الوقت الراهن، بحيث أن البطاقات التموينية الحالية يستفيد منها 61مليون مواطن عبر الحصول على دعم السلع.
ويستفيد 71مليون مواطن من الحصول على الخبز، وبناء على ذلك فإن ميزانية دعم الخبز وصلت ل 9 مليار جنيه، والسلع التموينية تبلغ ميزانيتها 36مليار جنيه، وتم تخصيص رابط يمكن للمواطنين التسجيل من خلاله من أجل إضافة المواليد الجدد بحيث يسهل ذلك الرابط الإضافة من المنزل بدون الحاجة للذهاب للمكان.
قرار بـ مد سن المعاش لـ 65 لجميع الموظفين في هذا الموعد المحدد من الوزارة | هتشتغل 5 سنين كمان ومرتبك هيزيد!
شروط اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين
- وجاء أيضًا في تصريحات وزير التموين إن إضافة المواليد لم يتم غلقها منذ عام 2023 ولكن مقتصرة على الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
- فقد تم تحديد تلك الفئات المحقة بالحصول على الإضافة التموينية ليتم إضافة المواليد والحصول على السلع التموينية، وذلك من خلال رابط توفره وزارة التموين.
- كما أن الباب مفتوح لمن يرغبون في فصل انفسهم من بطاقة التموين لبطاقة أخرى نتيجة للطلاق أو الزواج، خاصة أن تلك الخدمة التموينية هي من أكثر الخدمات التي يتم البحث عنها بشكل كبير من قبل المواطنين.
- لذلك فإن وزارة التموين في الوقت الحالي تقوم ببحث بطاقات التموين من أجل التنقية من الأفراد الغير مستحقين للحصول على الدعم، والإبقاء فقط على المستحقين للدعم.