هـذا سن اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين | زيادة التموين فوق الـ 100 جنيه بهذه الشروط بس!

اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين يزداد البحث عنه بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين، لمعرفة من هم المواليد التي يمكن اضافتهم والشروط التي يجب وضعها من أجل إضافة تلك المواليد، وبناء على ذلك فقد صرح الدكتور على المصيلحي أن إضافة المواليد في الوقت الحالي لبعض الفئات المحددة والحالات الخاصة وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وليس لكل الاسر، وذلك بناء على الموازنة العامة الدولة يضاف المواليد الأكثر احتياجا، وسنوضح في السطور التالية كل ما يخص إضافة المواليد الجدد.

اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين

تم التصريح بإن المواليد الذي يتم إضافتهم للبطاقة هم تابعين للاسر الأكثر احتياجا بحيث من المقرر إضافتهم للبطاقات التموينية، وهم من يحصلون على معاش اجتماعي من تكافل وكرامة، ومن يقل معاشهم عن الحد الأدنى للأجور هم من يستحقون إضافة مواليدهم للبطاقات التموينية في الوقت الراهن، بحيث أن البطاقات التموينية الحالية يستفيد منها 61مليون مواطن عبر الحصول على دعم السلع.

ويستفيد 71مليون مواطن من الحصول على الخبز، وبناء على ذلك فإن ميزانية دعم الخبز وصلت ل 9 مليار جنيه، والسلع التموينية تبلغ ميزانيتها 36مليار جنيه، وتم تخصيص رابط يمكن للمواطنين التسجيل من خلاله من أجل إضافة المواليد الجدد بحيث يسهل ذلك الرابط الإضافة من المنزل بدون الحاجة للذهاب للمكان.

شروط اضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين