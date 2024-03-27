تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV لمتابعة أقوى وأمتع مسلسلات الكرتون على النايل سات وعرب سات

قناة وناسة هي قناة أطفال تقدم أفضل محتوى طفولي، يجذب انتباه الأطفال، بالإضافة إلى المحتوى الديني والأخلاقي التي تمني القناة في الأطفال، نتيجة بث وعرض الأناشيد الإسلامية والأخلاقية التي تحث على الصدق والأمانة والإخلاص والعطف، والعديد من القيم الدينية الأخري.

تردد قناة وناسة الجديد عبر نايل سات 2024

يرغب العديد من الأطفال في مشاهدة قناة وناسة باعتبارها أفضل قناة أطفال، لذا يقوم أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات، ويأتي كالنحو التالي:

معامل ترميز القناة هو :27500

تردد قناة وناسة: 11595

معدل تصحيح الخطأ للقناة:¾

ومعامل الاستقطاب للقناة : عمودي.

مستوى جودة العرض :HD.

التردد الجديدة لقناة وناسة عبر عربسات 2024

كما يمكن استقبال قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي عربسات، وإليكم تردد القناة عبر عرب سات:

معامل ترميز القناة:27500

مستوى جودة عرض القناة:HD

تردد القناة:11270

معامل تصحيح الخطأ:¾

ما هي خطوات ضبط التردد الجديد لقناة وناسة؟

يمكن استقبال التردد الحديث لقناة وناسة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالعثور على جهاز التحكم للشاشة.

ثانياً، اضغط فوق خانة التثبيت من قائمة الإعدادات في جهاز التحكم.

ثالثاً، قم بكتابة كافة معلومات القناة من حيث التردد والاستقطاب ومعامل الترميز وتصحيح الخطأ.

رابعاً، اضغط فوق ايقونة موافق وانتظر ثواني.

سوف يتم عرض القناة أمامك، ثم قم بالنقر فوق خانة حفظ.

في النهاية سوف يتم استقبال القناة في قائمة قنواتك على الشاشة

المحتوى التي تقوم بعرضه قناة وناسة

تهتم قناة وناسة بتقديم جميع المحتوى التي يجذب الأطفال من الكرتون والأناشيد وجميع المسلسلات الكرتونية، ومن ضمنها: