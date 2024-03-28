“بشكل رسمي“ متى موعد عطلة عيد الفطر بالعراق 2024؟..وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجيب

متى موعد عطلة عيد الفطر بالعراق 2024؟

من المقرر أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك في العراق من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل وتستمر العطلة لثلاثة أيام وهي أيام العيد وتنتهي يوم الجمعة الموافق 12 أبريل وذلك حسب تصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المسئولة عن تحديد أيام العمل وأيام الأجازات، وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المجلس أقر اعتبار عطلة عيد الفطر المبارك، بدءًا من يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، ولغاية السبت 13 نيسان 2024، على أن يُستأنف الدوام الرسمي، في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد 14 نيسان 2024.

أهم طقوس عيد الفطر في دولة العراق

الطقوس التي يتبعها الشعب العراقي أيام عيد الفطر تتشابه كثيرا مع طقوس شعوب الدول العربية، حيث يبدأون يومهم بالصلاة في الساحات ويتبادلون التهاني ويرتدون الملابس الجديدة، ويذهبون لزيارة بعضهم البعض، والاجتماع عائليا لتناول الطعام، ومن أشهر الأكلات العراقية في العيد المنسف والكية وهي عبارة عن لحم مفروم بتتبيلة خاصة، والدولمة وهي تشكيلة منوعة من المحاشي، ويحلون بالبقلاوة.