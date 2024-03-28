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“بشكل رسمي“ متى موعد عطلة عيد الفطر بالعراق 2024؟..وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجيب

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 دقيقة
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عطلة عيد الفطر
عطلة عيد الفطر
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 16 دقيقة
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