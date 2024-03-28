دعاء التراويح السديس مكتوب لشهر رمضان 1445 وأجمل ما قيل من الأدعية

يُعتبر دعاء التراويح السديس مكتوب، من الأدعية التي يتطلع المسلمون لمعرفتها والدعاء بها خلال صلواتهم، يتميز الشيخ السديس بكونه أحد أبرز وأفضل أئمة الحرم المكي، وقد اشتهر بصوته الندي وتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم، مما جعل العديد من المصلين يتعلقون بسماع دعائه خاصة في صلاة التراويح، تُعد صلاة التراويح من الصلوات التي تحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين خلال شهر رمضان، الشهر الذي يُعظم فيه الإقبال على العبادات والأعمال الصالحة.

دعاء التراويح السديس مكتوب

يشتهر دعاء التراويح السديس مكتوب بكونه غنيًا بالأمل والرجاء، متضمنًا الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، مما يجعل العديد من الناس يسعون لمعرفته للدعاء به.

يُعد دعاء صلاة التراويح في رمضان، الذي يلقيه الشيخ السديس، من الأدعية التي يأمل المسلمون في استجابتها، ومن هذه الأدعية:

اللهم اهدنا وعافنا وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا شر ما قضيت.

نحمدك يا الله على نعمك التي لا تحصى ولا تعد.

نسألك يا ربنا أن ترزقنا العافية وتجعلنا من الراضين بقضائك وقدرك، وأن تثبت قلوبنا على دينك.

يا مجيب الدعاء، استجب دعاءنا ودعاء جميع المسلمين.

أجمل ما قيل من الأدعية عن صلاة التراويح

بعد أن تعرفنا على دعاء التراويح السديس مكتوب، نرى أن الدعاء يمثل واحدة من أجمل وسائل التعبير التي يلجأ إليها المسلمون بكثرة خلال شهر رمضان، خصوصًا أثناء أداء صلاة التراويح، ومن الأدعية المستحبة في هذا الشهر الكريم:

“نطلب منك يا الله أن تقبل منا الصيام والقيام، وأن تمنحنا فرصة التوبة والرحمة والمغفرة في هذا الشهر المبارك”.

“اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات”.

“نسألك يا الله الرزق بالجنة الأعلى وأن تجعلنا نذوق من نعيم جنتك وحلاوة ذكرك”.

“وفقنا يا رب لنكون من الشاكرين لنعمك، المستغفرين لذنوبهم، الدؤوبين على عبادتك”.

“ندعوك يا الله أن تمنحنا الخير كله في الدنيا والآخرة، وأن تصرف عنا كل شر معلوم ومجهول”.

أفضل أدعية صلاة التراويح

تتعدد الأدعية الجميلة التي يمكن للمسلمين الدعاء بها خلال أداء صلاة التراويح، ومن هذه الأدعية: