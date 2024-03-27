يوتيوب الذهبي تنزيل اخر اصدار بميزة جديدة احصل عليها انت فقط .. مفيش اعلانات تضايقك ومزايا تانية كتير!!

يعتبر يوتيوب الذهبي هو أحد المنصات التي تقوم بتوفير مشاهدة جميع الفيديوهات فقد عمل على تطويره أبو العربي والذي هو قام أيضا بتطوير الواتساب الذهبي، وسوف تتمكن من خلاله مشاهدة جميع مقاطع الفيديو الجديدة والتي لم تشاهدها من قبل إلى جانب إنه يستطيع أن يوفر جميع المقاطع القديمة التي تريدها، سوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة باليوتيوب من خلال المقال التالي .

اليوتيوب الذهبي

يعتبر اليوتيوب هو أحد المنصات الكبرى التي يقع عليها نسبة مشاهدة عالية ويعمل على هواتف الأندرويد وهواتف ios ونجد أن ذلك اليوتيوب يفتقد للكثير من المميزات لذلك يجب على الجميع أن يقوم بتحميل برنامج جولد، فهو يقوم بالكثير من الخدمات التي يحتاج إليها اليوتيوب مثل تشغيل الفيديوهات وتحميل الفيديوهات.

مميزات اليوتيوب بلس

عندما نقوم باستخدام اليوتيوب الذهبي سوف نحصل على الكثير من المزايا وهي.

يمكن من خلاله مشاهدة جميع الأفلام، سوف نتمكن من العثور على جميع مقاطع الفيديو الجديدة بكل سهولة.

كذلك يمكن أن نقوم بالبحث من خلاله عن طريق البحث الصوتي أو البحث السريع.

يتيح لك مشاركة جميع الفيديوهات التي تفضلها مع جميع الأصدقاء.

يكون مناسب مع جميع الإصدارات الخاصة بهواتف الأندرويد القديمة والحديثة.

تعريف اليوتيوب بلس أو الذهبي

هو أحد التطبيقات التي يمكن للجميع أن يقوم باستخدامها وتنزيلها وتساعد في تحميل الفيديو ومشاهدة جميع الفيديوهات.

يتم تحميل اليوتيوب الذهبي عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي. أولا يقوم الشخص بالدخول على جوجل بلاي في حالة تحميله على هواتف الأندرويد. يقوم بكتابة إسمه يوتيوب الذهبي. يضغط على التحميل.

ينتظر قليلا حتى يتم تحميله ثم بعد ذلك يقوم بالدخول على البرنامج ويعمل على تفعيله وإستخدامه في تحميل الفيديوهات.

طريقة تحميله على هواتف أيفون

يحمل البرنامج على هواتف أيفون من خلال عدة خطوات وهي.