وزارة التعليم السعودي تُعلن رابط جدارات الوظائف التعليمية 1445 وموعد ظهور النتائج
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إتاحة رابط جدارات الوظائف التعليمية 1445، وذلك بعد أن فتحت الباب للتقديم على هذه الوظائف للأفراد من الكادر التعليمي الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم أوسع نطاق من الفرص الوظيفية لمواطني المملكة، خاصة للمتقدمين من ذوي الكفاءات والخبرات والمهارات اللازمة لتعليم وتربية جيل جديد من الشباب القادرين على التكيف مع المتغيرات العالمية، سنوفر في هذا التقرير تفاصيل عن موعد إعلان النتائج وكيفية الاستعلام عنها.
جدارات الوظائف التعليمية 1445
أصدرت وزارة التعليم في المملكة إعلانًا حول تاريخ نشر نتائج جدارات الوظائف التعليمية 1445، والتي ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني لجدارات، يشمل هذا الإعلان كافة المتقدمين والمتقدمات للوظائف التعليمية في جميع التخصصات، متيحًا لهم الفرصة لمعرفة نتائجهم.
كما تُشير الوزارة إلى أن عملية الاختيار تعتمد على معايير دقيقة تشمل المعدل التراكمي وتاريخ التخرج للمفاضلة بين المتقدمين.
موعد ظهور نتائج الوظائف التعليمية 1446
ينتظر الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة بشغف الإعلان عن الأسماء التي تم قبولها في إطار نظام التعاقد المحلي للعام الدراسي الجديد 1446، سيتم الكشف عن الأسماء المرشحة على مراحل وفق الجدول الزمني التالي:
الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية
يستطيع جميع المعلمين والمعلمات الذين تقدموا لشغل الوظائف التعليمية الاطلاع على نتائج جدارات الوظائف التعليمية 1445، عبر اتباع الإرشادات الآتية:
- الولوج إلى البوابة الإلكترونية لمنصة جدارات.
- الضغط على خيار “نتائج الوظائف”.
- اختيار “الوظائف التعليمية” من بين الخدمات المتاحة في القائمة.
- النقر على خيار الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية.
- ستعرض النتائج مباشرةً أمام المستخدم.
- قد يتلقى المتقدمون أيضًا رسالة نصية على الهاتف المحمول تُفيد بنتيجة القبول أو الرفض.