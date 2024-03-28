رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445 ومن هم الفئات المستفيدة

يطرح الكثير من المواطنين في المملكة تساؤلات حول كيفية التسجيل في التأهيل الشامل الجديد، في هذا الصدد، قدمت وزارة “الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية إرشادات حول إجراءات التسجيل الإلكتروني للبرنامج، مما يغني عن الحاجة إلى زيارة الجهات ذات العلاقة، فيما يلي، سنستعرض الخطوات المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى التعريف بالفئات المستفيدة من البرنامج وقائمة الوثائق والمستندات اللازمة للتسجيل.

رابط التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1445

كشفت وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” عن المراحل اللازمة لـ التسجيل في التأهيل الشامل الجديد الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدة على سهولة الاستفادة من الدعم المقدم وبساطة إجراءات التسجيل، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

زيارة “الموقع الإلكتروني الرسمي” لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”، ثم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختيار قسم “خدمات الوزارة”، تبعًا بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

البحث عن خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة والنقر عليها.

ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.

رفع كل الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

قراءة الشروط والأحكام الموضحة بعناية والموافقة عليها.

إنهاء العملية بالنقر على خيار تقديم الطلب وانتظار الرد عبر رسالة نصية تحمل رقم الطلب.

الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل 1445

أوضحت وزارة “الموارد البشرية الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج “التأهيل الشامل”، وهي تشمل:

كافة المواطنين السعوديين الذين يواجهون فقداناً كبيراً في السمع.

الأشخاص ذوي الضعف الشديد في أحد الأطراف.

المصابون بشلل رباعي أو نصفي.

الأفراد الذين تعرضوا لبتر في جميع الأطراف الأربعة.

من خضعوا لبتر الطرفين العلويين أو السفليين.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فكري بدرجة متوسطة.

المواطنون المصابون بالاضطراب الفكري الشديد.

الأفراد المعانين من فرط النشاط وتأخر النمو العقلي.

المصابون بمتلازمة داون.

المواطنون الذين يعانون من الصمم والعمى معاً.

الأشخاص المصابون بالشلل.

الأفراد ذوي الاضطراب الفكري الخفيف.

المواطنين الذين يواجهون صعوبات في التعلم والانتباه.

كيف أتواصل مع هيئة التأهيل الشامل؟

أعلنت الهيئة المسؤولة عن التسجيل في التأهيل الشامل الجديد في المملكة عن وسائل الاتصال المتاحة للتواصل معها، وتشمل هذه الوسائل:

الاتصال على الرقم 19911 للتواصل المباشر مع برنامج التأهيل الشامل.

استخدام حسابات خدمة العملاء على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج.

ما هي الأمراض التي تعتبر إعاقة؟

تشمل الحالات التي تصنف ضمن فئة الإعاقات ما يلي: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقات العقلية، الإعاقات الجسدية والحركية، مشكلات في التعلم، اضطرابات في النطق واللغة، الاضطرابات السلوكية والعاطفية، مرض التوحد، الإعاقات المركبة والمتعددة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الإعاقات التي تحتاج إلى عناية محددة، وتتفاوت شدة كل إعاقة وإمكانية علاجها من فرد لآخر.