“بادر بالتسجيل staging.jordan.gov.j“ تسجيل التوجيهي الأردني 2024 والاوراق المطلوبة 

تسجيل التوجيهي الأردني، يرغب الكثير من الطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية في التسجيل بالتوجيهي الأردني ويتساءل هؤلاء عن الموعد المقرر حتى لا يفوتهم التقديم، وقد كشفت وزارة التربية الأردنية عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك عن اقتراب موعد التسجيل الالكتروني وعن بعض المعلومات المتعلقة بخطوات التسجيل والمستندات اللازمة وغيرها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل والأوراق والرسوم المطلوبة.

تسجيل التوجيهي الأردني 2024 يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل التوجيهي الأردني الانتظار حتى الاعلان عن فتح باب التسجيل ومن ثم الدخول الى الرابط المحدد وتعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، بعد ذلك تقوم الوزارة ببحث الملفات واختيار الطلاب المناسبين، وللدخول الى رابط التسجيل اضغط هنا، ثم اتبع الخطوات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل، وسيطلب منك بعد ذلك تقديم الأوراق الرسمية اللازمة. أوراق تسجيل التوجيهي الأردني 2024 بعد نجاح عملية التسجيل بالتوجيهي الأردني والمتاحة الكترونيا عبر الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية بالمملكة الأردنية الهاشمية، سينبغي على مقدم الطلب تقديم الأوراق اللازمة لاتمام التسجيل، ولن يتم الموافقة على التسجيل الا بإرفاق كافة المستندات مع الطلب، وتتيح الوزارة إمكانية دفع رسوم التسجيل من خلال تطبيق فواتير كوم أو وكلاء التطبيق المتواجدين في كافة انحاء المملكة الأردنية، وفيما يلي نستعرض لكم الأوراق المطلوب لتسجيل التوجيهي الأردني : نسخة مصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر مع تقديم الأصل للإطلاع.

2 صورة شخصية حديثة.

وعلى الأجانب من غير الأردنيين تقديم صورة من جواز الصفر مصدقة من الجهات المعنية.

دفع رسوم التسجيل وتقديم إيصال السداد، جدير بالذكر أن رسوم تسجيل المدارس الخاصة 50 دينار، والحكومية 20 دينار.