هدايا بالمجاني ببلاش شحن كوينزات بعدد مهول سهل على نفسك مع تحديث الخميس وشحن الباقات كاملة وصول الليجا الإسبانية 102

لعبة eFootball، تعود باقوى الفاعليات الحديثة التى تم اطلاقها من بضع ايام، يمكنك الان استغلال حدث Blue Lock Collab Campaign، هذه الفعلية التى تعطي كل لاعب مجموعة من الكروت المميزة، مثل اللاعب F.inzaghi بقدرات 81 في مركزحالة الهجوم كما انه يوجد فتحات مجانية علي بكجات Blue Lock High light، يمكنك من خلال هذه الفتحات كسب العديد من ابطال الحدث التاريخيين ونجوم الفعالية الجدد، بالتعاقد مع مسلسل الانمي Blue Lock الشهير اصبح بامكانك كسب نجوم من المسلسل في هيئة اساطير الساحرة المستديرة في حدث ملىء بالاحداث التاريخية المهمة. تابعوا معناً لزيد من تفاصيل تحديث 3.4.0 The Domination الجديد.

تحديث الدوري الاسباني اصدار 3.4.0 الجديد

منذ بضع ايام قليلة صدر تحديث في لعبة بيس موبايل اثار جدل العديد من مستخدمي اللعبة، ومن ضمن هذه التحديثات اطلاق فعالية الدوري الاسباني المميزة، التي يمكنك من خلالها استغلال العديد من نجوم الدوري الاسباني المصنفين HighLight مثل اللاعب J.Oblak حارس المرمي المتقدم وكذلك اللاعب Eder Miliato وغيرهم من اساطير الدوري الاسباني ونجوم فريق Real Madried وكذلك البارسا الكتلونية، كذلك اصبح الان يمكنك استغلا فرصة كسب اللاعب Roberto Carlos النجم الصاعد، باداء تكتيكي خرافي وقدرة في التمرير تساوي 8 نقاط يمكنك زيادتها من خلال استخدام نقاط التطوير، التي يمكنك كسبها من فعاليات الدوري الاسباني الحالي عن طريق لعب وفوز التحديات المطلوبة، انطلق الان وقم بمعرفة طريقة تحميل لعبة بيس موبايل واستغلال اقوي العروض والتحديثات الجديدة بتاريخ اليوم 27/3/2024 قبل انتهاء العروض التاريخية.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل اصدار 3.4.0 الجديد

يمكنم الان تحميل لعبة بيس موبايل علي جميع انواع هواتف الاندرويد، كما يمكنك تحميل نسخة بيس موبايل علي هواتف iPhone المدعومة بنظام iOS الشهير لتجربة اداء اكثر سلالة ومرونة، وتتم طريقة التحميل من خلال اتباع الخطوات التالية: