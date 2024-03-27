ننشر.. جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم الأردنية

يزيد البحث عن جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن من قبل طلاب تلك المرحلة داخل المملكة الأردنية، حيث تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم خلال الأيام السابقة، حيث يتم التساؤل عنه حتى يتم التمكن من الاستعداد إلى الامتحانات بشكل جيد والحصول على أعلى معدل، ومن خلال مقالنا نتعرف على هذا الجدول بشكل مفصل.

جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن

يهتم جميع طلاب تلك المرحلة الحصول على جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن بعد أن تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم داخل المملكة الأردنية، فمن المعروف أن تلك الاختبارات سوف تبدأ خلال اليوم الخامس والعشرين من يونيو القادم، وتنتهي خلال اليوم الخامس عشر من شهر يوليو، ويكون الجدول الخاص بالشعب المتاحة بالمرحلة كما يلي:

1- جدول الشعبة العلمية

يكون الجدول الخاص بامتحانات تلك المرحلة بالنسبة إلى طلاب الشعبة العلمية كما يلي:

الثلاثاء الـ 25 من يونيو يتم الاختبار على مادة التربية الإسلامية.

الخميس الـ 27 من يونيو يتم الاختبار على مادة اللغة العربية.

السبت الـ 29 من يونيو يتم الاختبار على مادة الرياضيات الورقة الأولى.

الثلاثاء الـ 2 من يوليو يتم الاختبار على مادة الرياضيات الورقة الثانية.

الخميس الـ 4 من يوليو يتم الاختبار على مادة علوم الحاسوب خطة 2018.

السبت الـ 6 من يوليو يتم الاختبار على مادة الفيرياء.

الأحد الـ 7 من يوليو يتم الاختبار على مادة علوم الأرض والبيئة.

الثلاثاء الـ 9 من يوليو يتم الاختبار على مادة اللغة الإنجليزية.

الخميس الـ 11 من يوليو يتم الاختبار على مادة الكيمياء.

السبت الـ 13 من يوليو يتم الاختبار على مادة العلوم الحياتية.

الأثنين الـ 15 من يوليو يتم الاختبار على مادة تاريخ الأردن.

2- جدول الشعبة الأدبية

يكون الجدول الخاص بامتحانات تلك المرحلة بالنسبة إلى طلاب الشعبة الأدبية كما يلي: