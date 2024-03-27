“ثبت الان قبل اي حد” إضافة ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق يُبهر الجميع بثوبه الجديد سابق الكل في معرفته

أضافت شركة واتساب ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق، وهي النسخة المعدلة من تطبيق الواتساب الرسمي “الأخضر” وتضم النسخة الجديدة من الواتساب ثلاث نسخ هم: واتساب الأزرق، واتساب العنابي، وواتساب الوردي وأهم ما يُميز الواتساب الأزرق عن الأخضر “التطبيق الرسمي” هو أنه يمتلك خصوصية كبيرة هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المميزات والتي سوف نعرضها لكم في هذا المقال.

ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق

يضم واتساب النجم الأزرق، مجموعة من المميزات واليوم نستعرض معكم ميزة جديدة في واتساب النجم الأزرق، إلى جانب المميزات الأخري وهي:

يهتم واتساب النجم الأزرق، بخصوصية مستخدمي بشكل كبير لذلك وضعت خاصية جديدة وهي قفل أى دردشة بكلمة سر. خاصية قفل الدردشة بإستخدام الـ pin. خاصية اخفاء الدردشة من قيمة الرسائل. يسمح بمشاركة عدد كبير من الوسائط يصل إلى 100 ميجابايت، على عكس الواتساب الأخضر والذي كان يسمح بـــ 16 ميجابايت فقط. يمكنك تحميل أكبر عدد من ثيمات الشاشة، عن طريق المتجر وتغيير واجهة الشاشة الرئيسية والتي تكون باللون الأبيض والأخضر فقط. يُتيح لك واتساب النجم الأزرق، إمكانية تثبيت أكثر من 3 محادثات في نفس الوقت.

مميزات أخرى بـــ واتساب النجم الأزرق

هناك مميزات أخرى بـــ واتساب النجم الأزرق وهي: