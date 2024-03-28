شـــنو تحميل لعبة بيس اي فوتبول المجانية على الاندوريد بكل سهولة بالتحديث الأبرز 2024

لعبة بيس موبايل 2024، يوم الخميس القادم هو موعد انتهاء حزم لعبة بيس موبايل الشهيرة التي اثارت ضجة كبيرة في الاونة الاخيرة يسبب اقبال العديد من المتابعين علي الحزم القديمة، وقد قررت شركة كونامي انشاء حزم جديدة اكثر قوة، ومن ضمن هذه الحزم هي حزم Arsenal التي عادت بقوة، الان مع حدث لعبة بيس موبايل الجديد اصبح بامكانك استغلال الحزم الجديدة وفتح بكدمات اكثر قوة وكسب العديد من ابطال فريق ارسنال الحالي، وذلك نظرا لكونك المركز الاول لي الدورى الانجليزي يليه فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صباح وكذلك يليهم في المركز التالت المان سيتى الجبار، يمكنك الان فتح بكجات ارسنال وكسب العديد من نجوم الساحرة المستديرة من خلال استغلالك لفعالية دورولى الابطال الجديدة.

مدى قوة بكجات ارسنال الجديدة تحديث 3.4.0

علي المستوى الشخصي نحن لا نفضل صرف الكوينزات الخاصة بك في شراء حزن الارسنال، وهذا عن التجربة الشخصية يمكنك الانتظار لاستغلال العملات النادرة في فتح بكجات اكثر قوة بنجوم ايبك واساطير الكرة الحقيقيين، حيث تقدم لك الحزم بعض اللاعبين المتوسطي الاداء مثل اللاعب M.Martinelli بقدرات 85، حيث يسجل اللاعب عدد 5 نجوم ولكن من واقع خبرتنا في لعبة pes mobile بادارة شركة Konami يمكنك استغلال بكجات وعروض اسطورية افضل من هذه.

مميزات تحديث 3.4.0 الجديد

نشرت شركة Konami تحديث مميز، ارادت لفت انظار محترفي لعبة بيس موبايل بهذا التحديث، حيث ارادت ان تقول انها تتذكر دائماً ما ينقص الملعب وانها علي اتم استعداد لتطوير اللعبة كل يوم افضل من اليوم السابق، اصبح الان يمكنك تعديل مراكز المهاجمين ولاعبو خد الوسط والدفاع، يمكنك الان استغلال خطة المرتدة السريعة والكرة الطويلة باسلوب اكثر تميزاً، حيث اصبح بامكانك الان تحديث اللاعب ونقله لليمين او اليسار وكذلك سحبه للاعلي او الاسفل، وبهذا اصبحت لعبة بيس موبايل ميخة مصغرة من لعبة Pro Evolution Soccer التي تعرض علي منصات PS4 وكذلك PS5 وفيما هو قادم اصدرت شركة Konami انها سوف تقوم بتطوير اساليب اللعب كما لم تروها من قبل.