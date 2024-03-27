واتساب يصدم مستخدميه بهذه الميزة.. ميزة جديدة لتحميل جميع الصورة والفيديوهات بجودة HD.. حمل الإصدار وشوف الفرق

في إطار الطفرة الكبيرة التي تشهدها تطبيقات التواصل الاجتماعي، قام تطبيق واتساب بتوفير ميزة جديدة وهائلة تعمل على إرسال الصور والعديد من الفيديوها عالية الجودة، مما تُضيف هذه الميزة الجديدة خيار بحيث يسمح لجميع مستخدميه بتحديد ما إذا كانوا يرغبون في إرسال الوسائط ذات الجودة العالية أو بالجودة القياسية، مما يستخدم التطبيق تلقائيًا هذا التفضيل لكافة التحميلات ذات الوسائط المستقبلية.

ميزة واتساب الجديدة لتحميل الصور والفيديوهات

عند القيام بتحديد عدد الصور والفيديوهات يتم على الفور استخدام التطبيق تلقائيًا لكافة التحميلات، مما أضافت كذلك ميزة جديدة تُضيف للمستخدمين بتثبيت نحو 3 رسائل في الدردشات سواء كانت الفردية أو الجماعية، وهذه الميزة الجديدة تم رصدها مؤخرًا في متتبع تحديث ” WhatsApp WABetaInfo”، وذلك من الإصدار التجريبي م الواتساب لنظام الأندرويد.

مميزات واتساب الجديدة على نظام الأندرويد

مؤخرًا قام مطوري تطبيق واتساب بطرح الإصدار التجريبي على أنظمة الأندرويد للمختبرين يوم الإثنين الماضي عبر برنامج ” Google Play Beta”، مما سيُتيح لجميع المستخدمين تحميل الصور والفيديوهات عبر الإعدادات بجودة عالية، كما أنه سيُلغي الحاجة إلى تكرار العملية في كل مرة مع تحميل وسائط جديدة، حيث يمكن القيام برؤية الإعداد الجديد ضمن قائمة التخزين والبيانات المتوفرة على أجهزة الأندرويد، وسيكون تحت عنوان “جودة تحميل الوسائط”، التي تكون بجودة HD.