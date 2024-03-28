وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية تعلن عن الترفيع في عدد قفة رمضان 1445

انطلاقًا من الدور الإجتماعي الذي تنفذه الدولة التونسية في حماية الفئات الهشه والعائلات المعوزة، وبناء على توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد فقد قررت وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس ترفيع الإعتمادات المرصودة لبرنامج المساعدات المقدمة لتلك الفئات وتوسيع عدد المواطنين المنتفعين، بمناسبة شهر رمضان المبارك 1445 هـ، وفي هذا المقال سنتعرف على المساعدات الإستثنائية خلال شهر رمضان والفئات المستحقة.

مساعدات استثنائية بمناسبة شهر رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أمس الثلاثاء 27 مارس عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عن زيادة كبيرة في قيمة الإعتمادات الموجهة لمشروع المساعدات القائم على تنفيذه الاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي و ذلك عبر الآتي

زيادة في كَمّيَّة وعدد المساعدات العينية المقدمة (قفة رمضان) من 45000 الى 65000 قفة أي بزيادة 20000 مساعدة عينية باعتماد يناهز 2 مليون دينار.

تحويلات مالية كبيرة لفئات ذوي الإعاقة من العائلات الفقيرة والمعدومة بمبالغ تصل إلى 100 دينار تونسي تشمل مائة منتفع ذو أولوية في كل ولاية من ولايات الجمهورية.

تحويلات نقدية لمصلحة كل العائلات ذات الدخل المعدوم بقيمة 120 دينار تونسي على قسطين بمناسبة شهر رمضان و عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل أشار السيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بأن المساعدات يتم توجيهها لمستحقيها مع الالتزام بالاتي:

سرعة إيصال المساعدات. احترام الخصوصية الأفراد والأسر. التزام الدولة بمسئوليتها الاجتماعية في حماية تلك الفئات والطبقات خلال الشهر الكريم وغيره.

الفئات المنتفعة بتدخلات الإتحاد التونسي للتضامن

تقدم الحكومة التونسية العديد من البرامج الحماية الإجتماعية كمظلة لحماية الفئات الهشة وذات الدخل المحدود من الأسر التونسية التي تنطبق عليها شروط المساعدة والاستحقاق، بالإضافة إلى ذلك تنتفع من تدخلات الإتحاد التونسي للتضامن كل من العائلات منخفضة الدخل وغير معنية بالمنحة القارة التي ترصدها وزارة الشؤون الإجتماعية حتى لا يحدث ازدواجية في الإنتفاع بالمساعدات.