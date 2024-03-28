“100 ألف دينار زيادة في راتبك“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر أبريل 2024 وزارة المالية العراقية

موعد صرف رواتب المتقاعدين، في الفترة الأخيرة كثرت التساؤلات المطروحة حول راتب التقاعد هل قررت الحكومة بالفعل زيادة الراتب الشهري للمتقاعد ومتى سيتم صرف الراتب والزيادات، وقد ردت الهيئة العامة للتقاعد على تلك التساؤلات عبر بيان رسمي لمنع انتشار اللغط وتداول أخبار غير صحيحة ومن جهات غير مسئولة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة براتب التقاعد وفقا لتصريحات المسئولين، وطريقة الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ابريل 2024

سيتم صرف رواتب التقاعد في الموعد الذي حددته الهيئة العامة للتقاعد وهو يوم 25 من الشهر الميلادي، وفي حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية يتم صرف الراتب في يوم العمل التالي، وأعلنت الهيئة في بيانها عن عدم صحة الأخبار المتداولة حول زيادة راتب التقاعد وأن الراتب لازال كما هو دون أي زيادات، وفي حالة صدور قرار بالزيادة سيتم الإعلان عنه رسميا عبر وسائل الإعلام.

وقد حددت الهيئة الفئات الغير مستحقة لراتب التقاعد وهو الأبناء حتى 26 سنة لمن أكمل تعليمه، وحتى 21 سنة لمن لم يكمل تعليمه، ومن التحق بوظيفة حكومية، والابنة إذا تزوجت.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أتاحت الهيئة العامة للتقاعد إمكانية الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين وتفاصيل الراتب وقيمته وغير ذلك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :