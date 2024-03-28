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“100 ألف دينار زيادة في راتبك“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر أبريل 2024 وزارة المالية العراقية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 ساعات
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 5 ساعات
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