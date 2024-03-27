وزارة التعليم تكشف عن النتائج الأولية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية المحلية للعام الدراسي 1446

كشفت وزارة التعليم عن نتائج المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية المحلية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير العملية التعليمية وضمان توفير أفضل الكفاءات التعليمية في جميع المناطق، ويعتبر هذا الإعلان فرصة هامة للمعلمين والمعلمات الجدد وللمجتمع التعليمي بأكمله، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل التفاصيل حول نتائج توظيف المرشحين والمرشحات في الوظائف التعليمية.

الفرص التعليمية الجديدة

فتحت وزارة التعليم باب التقديم للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1446هـ وفقاً للوائح التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وذلك من خلال منصة جدارات، يتعلق التعاقد برتبة “معلم ممارس” في مجموعة متنوعة من التخصصات لتلبية احتياجات المدارس، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التقديم واجتياز المعايير المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تحديد فترة التقديم للمعلمين من 5 إلى 10 مارس 2024، وللمعلمات من 11 إلى 16 مارس 2024، يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم.

موعد الإعلان عن المرشحين لملء الوظائف المحلية التعليمية لعام 1446

تم في الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الإعلان عن نتائج المرشحين لملء 12,519 وظيفة تعليمية محلية للعام الدراسي 1446هـ، ستجرى المقابلات الشخصية وعمليات التحقق في مقرات إدارات التعليم ابتداءً من 17 أبريل 2024، ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية وتبدأ عمليات توقيع العقود في 1 مايو 2024، بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط اللازمة، سيتم استبدال المرشحين الذين لم يجتازوا المقابلات أو انسحبوا بآخرين وفقاً لنتائج الترشيح.

خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية المحلية

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية المحلية عبر منصة جدارات، يجب اتباع خطوات محددة عبر الإنترنت، إليكم هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على “تسجيل الدخول” أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك المحمول اختر “تسجيل الدخول” سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية لمنصة جدارات انتقل إلى علامة التبويب “الوظائف” التي قدمت عليها

ستظهر لك الآن الصفحة التي تتضمن الوظائف التي تقدمت عليها، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية المحلية.

كيف يتم اختيار المرشحين والمرشحات؟

معايير الاختيار للمرشحين والمرشحات في الوظائف التعليمية تتضمن عدة معايير وشروط، من بينها: