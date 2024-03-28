ثبت قبل اي حد.. اضافة ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق 2024 يـبهر الجميع بثوبة الجديد – سابق الكل في المعرفة

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، تعدل نسخة تطبيق واتساب بلس الأزرق تطبيق واتساب العادي، بينما يتميز تطبيق واتساب بلس الأزرق بالعديد من المزايا الأخرى، والتي قد يرغب بها العديد من الأشخاص، ويساهم ذلك في استخدام التطبيق من الكثير من الأشخاص، خاصة بعد الميزة الجديدة التي تميز بها واتساب بلس في الاصدار الجديدة

ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

قامت شركة واتساب باصدار نسخة جديدة من تطبيق واتساب بلس الأزرق، والتي تتمتع هذه النسخة بميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، وتأتي هذه المميزات كالآتي:

توفر النسخة الجديدة استعادة الرسائل المحذوفة

إمكانية إخفاء حالة المتصل الآن.

يمكنك تغيير الخط.

يمكن إخفاء التسجيل عند الرسالة الصوتية.

إخفاء علامة استلم الرسائل المستلمة وعلامات القراءة الخاصة بالدردشات.

خطوات تثبيت واتساب بلس WhatsApp Plus على الهاتف الاندرويد؟

يمكنك تثبيت تطبيق أو تحديث واتساب بلس على هاتفك الاندرويد، ولكن لضمان عدم فقد درشادتك قم بعمل احتياطية من الدردشات، ثم قم بعد ذلك بإتباع هذه الخطوات لتحديث تطبيق واتساب بلس الأزرق: