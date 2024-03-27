“هُنــا epedu.gov.iq” نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، التي تشمل جميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية على مستوى محافظات دولة العراق، إضافة إلى أن هذه الامتحانات وتلك المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في الصعود إلى المراحل الأعلى تعليمًا، وفي ذلك فإنه من المتوقع أن يتم نشر جميع كشوفات النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات وتصحيح كافة الأوراق الخاصة بالطلبة.

عرض نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات نتائج الطلاب في مرحلة الثالث المتوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الرئيسية من الموقع.

القيام باختيار نتائج الطلاب.

اختيار المرحلة الدراسية وكذلك المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن في النهاية من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة ومعرفة الدرجات.

عرض نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

بعد أن يتم الانتهاء من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، تقوم وزارة التربية العراقية ببدء عملية التصحيح والمراجعة التي تشمل جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، إضافة إلى بدء المرحلة الثانية وهي رصد الدرجات بكل دقة ووضوح ووفقًا لما يتحصل عليه الطالب في تلك المرحلة، ليتم العمل مباشرة برفع كشوفات النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.