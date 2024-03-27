ما هو موعد عطلة عيد الفطر 2024 في السعودية وكم مدة الإجازة الرسمية؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2024 للقطاعين الخاص وغير الربحي والقطاع الحكومي استعداداً للاحتفال بالعيد، وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في المملكة عمليات بحث كثيفة حول توقيت إجازة عيد الفطر وعدد أيامها، ويسرنا أن نوفر لكم جميع التفاصيل المتعلقة بإجازة عيد الفطر في المملكة.

تاريخ بدء إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية لعام 2024 في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة أكس عن موعد بدء إجازة عيد الفطر لعام 2024 للقطاع الخاص وغير الربحي، وبموجب الإعلان، ستبدأ الإجازة يوم الاثنين، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان 1445هـ، الموافق للثامن من أبريل 2024، وستستمر لمدة أربعة أيام، وبناءً عليه سيكون يوم الجمعة، الموافق للثاني عشر من أبريل 2024، الموافق للثالث من شوال 1445هـ، هو ثالث أيام عيد الفطر وآخر أيام الإجازة.

كيف ستكون إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية؟

أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (عضو هيئة كبار العلماء ومستشار بالديوان الملكي) أن شهر رمضان المبارك سيكون مكوناً من 30 يوماً، وبالتالي، فإن أول يوم من عيد الفطر في المملكة العربية السعودية لعام 1445 سيكون يوم الأربعاء الموافق للعاشر من أبريل 2024، وهو يوم غرة شوال للعام 1445، وبناءً على ذلك، ستكون إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي في السعودية لعام 2024 على النحو التالي: