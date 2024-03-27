مش هتشتريه من برا تاني .. طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل 2024 بمكونات بسيطة زي المحلات بالظبط

طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل، أكثر ما تتساءل عنه السيدات وربات المنزل في نهاية شهر رمضان وقرب موعد عيد الفطر المبارك هو كيفية عمل بسكويت العيد بالطريقة الناعمة التي تشبه بسكويت المحلات، وذلك لحصول علي أفضل بسكويت من خلال المنزل دون الحاجة لشراء البسكويت من الخارج.

طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل

لتحضير بسكويت العيد من المنزل، لابد من تحضير عدة مكونات أولا، تأتي هذه المكونات كالنحو التالي:

كيلو دقيق يقدر ب٧ أكواب ونصف.

٢ كوب سكر بودرة.

كوب ونصف سمن لتحضير بسكويت الماكينة.

أما لتحضير بسكويت كيس يجب توفير ٢ كوب السمن أو الزبدة.

نصف كوب من الحليب

٤ بيضات.

معلقة كبيرة من النشادر.

معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

معلقة صغيرة من فانيليا.

تحضير معلقة صغيرة من بشر البرتقال وملعقة صغيرة من رائحة البرتقال

كيفية تحضير بسكويت العيد في المنزل

يمكنك الآن التعرف على طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بعد توفير كافة المكونات والمقادير المطلوبة لتحضير البسكويت، وتأتي الخطوات كالتالي: