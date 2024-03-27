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مش هتشتريه من برا تاني .. طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل 2024 بمكونات بسيطة زي المحلات بالظبط
طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل، أكثر ما تتساءل عنه السيدات وربات المنزل في نهاية شهر رمضان وقرب موعد عيد الفطر المبارك هو كيفية عمل بسكويت العيد بالطريقة الناعمة التي تشبه بسكويت المحلات، وذلك لحصول علي أفضل بسكويت من خلال المنزل دون الحاجة لشراء البسكويت من الخارج.
طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل
لتحضير بسكويت العيد من المنزل، لابد من تحضير عدة مكونات أولا، تأتي هذه المكونات كالنحو التالي:
- كيلو دقيق يقدر ب٧ أكواب ونصف.
- ٢ كوب سكر بودرة.
- كوب ونصف سمن لتحضير بسكويت الماكينة.
- أما لتحضير بسكويت كيس يجب توفير ٢ كوب السمن أو الزبدة.
- نصف كوب من الحليب
- ٤ بيضات.
- معلقة كبيرة من النشادر.
- معلقة صغيرة من بيكنج بودر.
- معلقة صغيرة من فانيليا.
- تحضير معلقة صغيرة من بشر البرتقال وملعقة صغيرة من رائحة البرتقال
كيفية تحضير بسكويت العيد في المنزل
يمكنك الآن التعرف على طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل بعد توفير كافة المكونات والمقادير المطلوبة لتحضير البسكويت، وتأتي الخطوات كالتالي:
- يتم وضع السكر والسمن في وعاء ويتم خلطهم حتي الحصول علي قوام كريمي
- نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونقوم بخلط المقادير معاً حتى يصبح القوام كريمي ناعم.
- قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر علي المكونات السابقة ونقوم بخلطهم حتى يتجانس ثم نقوم بإضافة نصف كوب الحليب مع النشادر ونستمر في خلطهم جيدا حتي يصبح ناعم.
- ثم قومي بعد ذلك بتشكيل البسكويت بأستخدام الماكينة أو كيس الحلواني، ويتم وضعة علي صينية ممسوحة بالزيت.
- ضعي الصينية في الفرن على درجة 180 لمدة 15 دقيقة
- ثم قومي برفع البسكويت من على الصينية حتى يبرد تماما، بينما يتم حفظه في علبة مغلقة و يقدم على أطباق.