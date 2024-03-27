الطريق إلى المليون دولار.. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام الاتصال من كل الدول العربية قد تكون أن الرابح التالي 100 ألف $

عقب الإعلان عن أول الفائزين في مسابقة الحلم 2024 بجائزة كانت عبارة عن 2 كيلو جرام من الذهب، وذلك في شهر رمضان المبارك 1445، ليزداد بعدها معدلات البحث من خلال الملايين من المواطنين بكافة أنحاء الوطن العربي لمعرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، والتي تقدمها مجموعة قنوات MBC من خلال الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، حيث تقدم القناة من خلال المسابقة العديد من الجوائز التي يصل مجموع قيمتها سنويا إلى أكثر من 3 ملايين دولار للفائزين، كما تتم إتاحة تلك المسابقة لكافة الراغبين للاشتراك بجميع الدول العربية، لذلك سنقوم خلال الفقرات التالية بتوضيح كيفية الاشتراك في هذه المسابقة والأرقام الخاصة بكل دولة.

طريقه الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم حاليا هي المسابقة الأولى والأكبر من من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تقوم المسابقة على أساس إرسال رسالة إلى الرقم المخصص لكل دولة، ويتم طرح عدد من الأسئلة التي يجب على المشتركين الإجابة عليها، وتتيح تلك الرسائل والإجابات عدة فرص للمشاركين والراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم 2024.

ولمعرفة كيفية الاشتراك بالتفاصيل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا عليك فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمسابقة الحلم لهذا العام.

ثم يتم تحديد بلد الإقامة الخاص بالمشترك وتدوين رقم الهاتف الخاص به.

ثم اختيار شركة الاتصالات التي يرغب المشاركة من خلالها.

عليك الموافقة على كل جميع الأحكام والضوابط الخاصة بالمسابقة.

ثم يتم الضغط على الاشتراك.

ثم بعد ذلك تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream على الرقم الخاص بالمسابقة الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج الإعلامي مصطفى الأغا، حيث ستصلك بعدها رسالة تؤكد في المشاركة.

كيفية الاشتراك من خلال أرقام مسابقة الحلم 2024

كما يمكنك القارئ العزيز الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال طريقة أخرى، وهي عن طريق إرسال رسالة نصية عبر أرقام التسجيل الخاصة بمسابقة الحلم ببلدك.