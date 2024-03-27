خلاص فرجت.. حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين – تابع حسابك

يبحث جميع العاملين وأصحاب المعاشات في الدولة المصرية خلال الفترة الحالية عن حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، حيث كثرت الأخبار حول قيام وزارة المالية بصرف تلك الرواتب الخاصة بالشهر القادم قبل قدوم عيد الفطر امبارك، وهو ما جعل التساؤل عنها في تزايد بشكل ملحوظ، فمن المعروف أن عيد الفطر المبارك سوف يأتي موعده خلال منتصف شهر أبريل القادم وسوف يستمر لمدة ثلاثة أيام ويريد الجميع الاستعداد له بشكل كامل، ومن خلال مقالنا نتعرف على حقيقة تلك الأخبار.

حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024

يزيد التساؤل حول حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2024، حيث إن قدوم عيد الفطر المبارك يجعل الجميع يريدون الموعد المخصص لصرف المعاشات بالنسبة إلى أصحاب المعاشات، وتكون موعد صرف المعاشات كما يلي:

أوضحت وزارة المالية أن صرف المعاشات دائمًا يكون خلال اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حال لم يوافق هذا اليوم إجازة رسمية.

يستمر صرف المعاشات إلى المستفدين منها حتى اليوم الخامس من شهر أبريل القادم لكي يستطيع الجميع من الحصول على الرواتب الخاصة بهم.

موعد صرف رواتب شهر أبريل 2024

كما أنتشرت أخبار حول تبكير موعد صرف رواتب العاملين والتي تبدأ خلال اليوم الواحد والعشرين من كل شهر ميلادي، أي انه يكون خلال يوم 21 من أبريل ويستمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته، وأوضحت الوزارة أنها لا تنوي على تبكير هذا الموعد بشكل نهائي، وإن الأخبار المتداولة مجرد شائعة، وتكون زبادة الرواتب الجديدة كما يلي: