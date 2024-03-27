كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024 للفوز بالجائزة الكبرى؟ + طريقة زيادة فرصتك بالفوز

مسابقة الحلم 2024 هي حلم للكثيرون في الوقت الحالي، حيث المشاركة في المسابقة على سحبين، الأول مبلغ 100 ألف دولار والثاني مبلغ مليون دولار أمريكي، حيث سحبين قادرين على تغيير حياتك 360 درجة، فدعونا نخبركم ببعض المعلومات عن المسابقة وكيفية الاشتراك؟ وأيضًا الجوائز المتاحة الآن.

مسابقة الحلم 2024

الكثير منا يرغب في مشاركة الحلم والفوز بجائزة مالية كبيرة، قد تُغير من حياة الإنسان وتقلبها رأسًا على عقب، والمشاركة الآن على سحبين، الأول مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بينما السحب الثاني على جائزة المسابقة الكبرى مبلغ مليون دولار أمريكي، حيث بداية التسجيل في المسابقة من أول 27 من شهر ديسمبر لعام 2023 الماضي ومستمر حتى يوم 23 من شهر ديسمبر 2024 المُقبل، علمًا بأن التسجيل بعد هذه الفترة غير متاح، ويمكن الاشتراك بثلاث طرق كما يلي:

الأولى: التسجيل بخدمة الاشتراك في الحلم، حيث إرسال رسالة نصية بها كلمة “انضم” أو بالإنجليزي ” join” وستوضح لك الخدمة باقي خطوات الاشتراك.

الثانية: الاشتراك من خلال الرسائل النصية، حيث إرسال حلم أو Reve أو Dream على رقم بلدك.

الثالثة: المشاركة في المسابقة من خلال تطبيق مسابقة الحلم على الجوال.

كيف أزيد فرصتي للربح بمسابقة الحلم؟

وضحنا لكم طريقة المشاركة في مسابقة الحلم 2024، وذلك بعدد من الطرق، عليك أن تختار المناسب لك من بينهم، وحتى تزيد من فرصتك في الفوز، عليك أن تشارك دائمًا وتقوم بالإجابة على الأسئلة، حيث كلما زادت إجاباتك الصحيحة، كلمات زادت فرصتك في الفوز، ويتم إضافة الأسئلة الصحيحة إلى رصيد فوزك بالمسابقة.

إذن شارك أكثر، تفوز أكثر وتزيد فرص إجاباتك الصحيحة.

لمن يُتاح لهم المشاركة في الحلم؟

مسابقة الحلم هي واحدة من المسابقات التفاعلية والذي يقوم بها المواطن بالإجابة على سؤال، وكلما جاوب على سؤال صحيح تزيد فرصته بالفوز في المسابقة، أي السحب يزيد مع كثرة الإجابة على الأسئلة والتي تُصبح صحيحة، وأي شخص متاح له الاشتراك في المسابقة، طالما أنه يوجد رقم لبلده، وهي متاحة للمواطنين للمشاركة من كل دول العالم العربي.