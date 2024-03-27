نزلها عندك واتسلى.. نزل تردد قناة مصر أم الدنيا 2024 على النايل سات وعربسات

قناة مصر أم الدنيا هي من أبرز القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، مما نجحت كذلك في جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في وقت قصير، وأصبح بإمكان جميع الأشخاص القيام باستقبال القناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة مصر أم الدنيا على الأقمار الصناعية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة مصر أم الدنيا يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11555.

معامل الترميز لقناة مصر أم الدنيا فهو 27500.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2024 العرب سات

ويمكن كذلك القيام بالتعرف على قناة مصر أم الدنيا العرب سات، كما في البيانات التالية:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

تردد قناة مصر أم الدنيا فهو 12862.

معامل الترميز لقناة مصر أم الدنيا يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.

خطوات استقبال قناة مصر أم الدنيا

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة مصر أم الدنيا على العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-