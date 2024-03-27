ثبت الان احدث نسخه.. اضافه ميزة جديده في وتساب عمر يُبهر الجميع بثوبه الجديد سابق الكل في معرفته

انتشر خلال الساعات الماضية خبر عن وجود اضافه ميزة جديده في وتساب عمر، حيث إنه يعد إحدى النسخ المعدلة من تطبيق الواتساب الأصلي، ويضم عدد من الخصائص والمزايا التي يصعب التمتع بها في التطبيق العادي، لذلك يلجأ العديد من مالكي الهواتف المحمولة إلى تحميل هذه النسخة المعدلة على هواتفهم والتمتع بها في جميع الأوقات، لذلك بدأ البحث عن المميزات الجديدة التي تم التعارف عليها من خلال الواتساب عمر، ومن خلال مقالنا نتعرف عليها بشكل مفصل.

اضافه ميزة جديده في وتساب عمر

أصبح الكثير من مستخدمي يبحثون خلال الساعات الحالية على الخبر المنتشر حول اضافه ميزة جديده في وتساب عمر، حيث تمتلئ هذه النسخة المعدلة من تطبيق الواتساب على العديد من الخصائص التي يتم الاستفادة منها من قبل جميع المستخدمين، وتكون كما يلي:

يسهل أن يتم جعل كافة الرسائل المتاحة على التطبيق مرئية عند إعطاء الأذن لذلك.

يمكن أيضًا القيام بإخفاء الزر الذي يؤدي للوصول إلى أول رسالة.

يتم من خلاله إرسال العديد من الصور والفيديوهات المختلفة بجودة عالية للغاية.

يمكن الاحتفاظ بالحالات والرسائل الذي تريد الاحتفاظ بها.

طريقة تحميل واتساب عمر على الهاتف المحمول

يبحث أيضًا العديد من مستخدمي الهاتف المحمول عن الطريقة التي تساعدهم في تحميل تلك النسخة التي تحتوي على المزايا الجديدة لاستخدامها، حيث يسهل الحصول على تلك الخدمة بشكل سهل ويسير عن طريق إتباع الخطوات الآتية: