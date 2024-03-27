أقوي تحديث واتساب جي بي الاخضر .. ميزة جديدة غير الحظر أعرفها دلوقــت!

تحديث واتساب جي بي الاخضر أجرى مطورو العديد من التغييرات على التطبيق مما منحه مميزات مرغوبة تميزه عن المنافسة وجعله أكثر شعبية لدى المستخدمين بشكل عام وتضمنت هذه الميزات القدرة على تحميل تحديثات الحالة المتنوعة وتغيير السمات وإخفاء المظاهر، نظرًا لميزة التحديث التلقائي، فإن التطبيق مضاد للحظر قم بتنزيل أحدث إصدار من واتساب جي بي الاخضر، الإصدار الأخضر بسعة تخزين تبلغ جيجابايت.

مميزات تحديث واتساب جي بي الاخضر

فيما يلي بعض المزايا العديدة التي تميز برنامج تحديث واتساب جي بي الاخضر:

تتمثل فائدة تنزيل واتساب جي بي الاخضر في أنه مضاد للحظر، نظرًا لأنه لا يمكن حظر مستخدم التطبيق من أي شخص، بغض النظر عمن يكون.

القدرة على التواصل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص حوالي 300 شخص عن طريق إرسال رسالة جماعية.

يتيح لك واتساب جي بي نقل الملفات المرتبطة إلى المستلم عبر حساب مستخدم واتساب جي بي الشخصي الخاص به.

إمكانية الرد على المكالمات تلقائيًا عندما يكون ذلك مناسبًا للمستخدم.

يتيح لك واتساب جي بي نقل الملفات المرتبطة إلى المستلم عبر حساب مستخدم واتساب جي بي الشخصي الخاص به. إمكانية الرد على المكالمات تلقائيًا عندما يكون ذلك مناسبًا للمستخدم. إذا كان المستخدم يريد تقليل الانقطاعات عند استخدام برامج أخرى، فيمكنه الاستفادة من ميزة DND لفصل الإنترنت عن واتساب جي بي وإيقاف تلقي الرسائل.

يمكن للمستخدمين اختيار الرسائل التي يريدون حذفها من سجل الدردشة وتصفية الرسائل التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها.

يمكن للمستخدمين اختيار الرسائل التي يريدون حذفها من سجل الدردشة وتصفية الرسائل التي لا يرغبون في الاحتفاظ بها. استخدم وظيفة إظهار الرسائل المحذوفة لمعرفة الرسائل التي تمت إزالتها.

أرسل تأثيرات مذهلة للأصدقاء والمعارف باستخدام واتساب جي بي.

عيوب تحميل واتس اب جي بي

أبرز عيوب البرنامج أنه يحتوي على إعلانات أكثر بكثير من التطبيق الرسمي، وهو ما لا يحدث مع متجر الهواتف الرسمي، كما أنه لا تتوفر التحديثات من خلاله؛ وبدلاً من ذلك، يجب عليك دائمًا البحث عن نسخة وتثبيتها يدويًا من أجل تحديث واتساب جي بي الاخضر ويمكن للإصدارات المعدلة من WhatsApp أيضًا تثبيت أي تطبيق على جهازك، سواء كان خطيرًا أم لا، اعتمادًا على الحقوق التي يمنحها المستخدمون علاوة على ذلك، لا يمكن للإصدارات المعدلة من WhatsApp أن تعمل إلا إذا منحتها الإذن بالوصول إلى جهازك.