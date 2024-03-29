واتساب يصدم مستخدمية بهذه الميزة.. اضافة مميزات واتساب الذهبي الجديد 2024 – سـابق في المعرفة

نقدم لكم مميزات واتساب الذهبي الجديد، حيث يعد الواتساب الذهبي إصدارًا معدلًا من الواتساب الأصلي المعروف، ويتميز هذا الإصدار بمميزات تفوق الواتساب العادي، لذا يفضله الكثيرون، كما يتضمن خيارات متعددة للدردشة ومكالمات الفيديو والصوت وغير ذلك هذا إلى جانب واجهته الممتازة وألوانه المميزة الجذابة، والعديد من المزايا الأخرى التي سنتحدث عنها من خلال هذا المقال.

مميزات واتساب الذهبي الجديد

احتل الواتساب الذهبي المركز الأول بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن أهم مميزات واتساب الذهبي الجديد ما يلي:

يتميز واتساب الذهبي بواجهة مستخدم ذات تصميم مميز جذابة، وكذلك متقدم بحيث يسهل على المستخدمين التنقل بسهولة، كما توفر خيارات متعددة مثل الثيمات والألوان وأيقونات التطبيق المميزة.

إمكانية زيادة عدد الأشخاص في المجموعة ليصل العدد الأقصى إلى 500 شخصًا في المجموعات بدلًا من 265 شخصًا.

وضع الظلام حيث يتيح تطبيق واتساب الذهبي للمستخدمين تفعيل الوضع الداكن في التطبيق مما يساعد على حماية العينين، هذا إلى جانب توفير الطاقة.

السماح بإرسال الملفات ذات الحجم الكبير بكل سهولة ويسر.

يحقق لك هذا التطبيق الخصوصية والأمان التام عند استخدامه وذلك عن طريق إخفاء آخر ظهور للواتس اب، وإخفاء مشاهدة الحالات، وإخفاء كلمة جاري التسجيل، وإمكانية قفل المحادثات، وإخفاء كلمة جاري التسجيل، كذلك إخفاء علامة قراءة الرسائل “الصح الزرقاء”.

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية التبديل بين حسابين مختلفين في نفس التطبيق.

يمكنك من خلال هذا التطبيق تنزيل الحالات والقصص بجودة فائقة.

خطوات التسجيل في واتساب الذهبي الجديد

تطبيق واتساب الذهبي تطبيق يتم تحميله بشكل مجاني من خلال مصادره المعروفة عبر الإنترنت، ويمكنكم التسجيل في واتساب الذهبي الجديد عن طريق الخطوات التالية: