لعالم الطبيعة والحيوان.. ثبتوا تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 على الأقمار الصناعية

واحدة من قنوات منظمة ناشينوال جيوغرافيك هي قناة ناشينوال جيواغرافيك أبو ظبي، والتي هي متخصصة في عرض برامج وأفلام وثائقية على شاشتها للمواطنين والمواطنات، ونجد بالفعل بحث عن تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي على الأقمار الصناعية، وذلك من أجل تثبيت تردد القناة، ونذكر لكم التردد وأبرز المعلومات عن القناة، كونوا معنا.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي واحدة من القنوات الوثائقية الإماراتية التي تنطق باللغة العربية، وتقوم بنقل محتوى وثائقي للطبيعة والحيوان على شاشتها، وتعرض القناة محتواها متميزة حيث HD، وتُعطي القناة تجربة مميزة للمواطنين كأنهم داخل الطبيعة ويشاهدون الحيوان والغابات وغيرها من المخلوقات الموجودة في الطبيعة، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالقناة بهذا النحو:

النايل سات جودة عالية

تردد القناة: 12457.

استقطاب: 27500.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

النايل سات جودة متوسطة

تردد القناة: 11412.

استقطاب: 30000.

معدل الرمز: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشفير مفتوح.

عرب سات

تردد القناة: 11804.

استقطاب: 27500.

معدل رمز: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشفير: مفتوح.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

وضحنا لكم تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي على مختلف الأقمار الصناعية، سواء عرب سات أو نايل سات، سواء بالجودة العالية أو الجودة المنخفضة، وتتنوع برامج القناة، ويأتي بعضًا منها على النحو التالي: