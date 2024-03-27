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استعلم عن المنحة دلوقتي.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الاستحقاق

صورة lekaa lekaaمنذ ساعة واحدة
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يترقب الكثير من المواطنين إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، التي تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال الكشوف التي يتم نشرها شهرياً عبر الرابط الرقمي المخصص لهذه الخدمة، تستهدف هذه الدفعة الفئات الفقيرة في المجتمع، مثل الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف رفع مستوى معيشتهم وتخفيف حدة الفقر، ومن ثم تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأفراد.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من خلال منصة مظلتي.
  •  اختر “الخدمات الإلكترونية” من بين الاختيارات المتاحة أمامك.
  • ثم قم باختيار “المؤسسة المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية”.
  • حدد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.
  • بعد ذلك، اضغط على الخيار الذي يقول “استعلام”.
  • ستظهر لك قائمة الأفراد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية بعد اكتمال الإجراءات.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024

يتاح الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، وذلك من خلال الرابط الرقمي المخصص لهذه الخدمة، حيث يمكن تحميل ملف PDF للوجبة الأخيرة، للحصول على هذه المعلومات، يجب ملء البيانات اللازمة المطلوبة عبر الرابط المذكور، أما بالنسبة للشروط الموضوعة لهذه الخدمة، فهي كما يلي:

  • يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
  • عدم الاستفادة من معاش التأمينات الاجتماعية.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً وألا يزيد عن 60 سنة.
  •  لا يجوز للمواطن أن يكون موظفاً في أي من القطاعات الخدمية للحكومة.
  • يجب تقديم الوثائق التي تثبت عدم تملك أي أصول عقارية ذات قيمة باهظة.
  • يجب ألا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري باسمه.
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صورة lekaa lekaaمنذ ساعة واحدة
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