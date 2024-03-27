استعلم عن المنحة دلوقتي.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الاستحقاق

يترقب الكثير من المواطنين إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، التي تديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال الكشوف التي يتم نشرها شهرياً عبر الرابط الرقمي المخصص لهذه الخدمة، تستهدف هذه الدفعة الفئات الفقيرة في المجتمع، مثل الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف رفع مستوى معيشتهم وتخفيف حدة الفقر، ومن ثم تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأفراد.