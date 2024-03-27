عربي و دولي
استعلم عن المنحة دلوقتي.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط الاستحقاق
شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024
يتاح الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، وذلك من خلال الرابط الرقمي المخصص لهذه الخدمة، حيث يمكن تحميل ملف PDF للوجبة الأخيرة، للحصول على هذه المعلومات، يجب ملء البيانات اللازمة المطلوبة عبر الرابط المذكور، أما بالنسبة للشروط الموضوعة لهذه الخدمة، فهي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- عدم الاستفادة من معاش التأمينات الاجتماعية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاماً وألا يزيد عن 60 سنة.
- لا يجوز للمواطن أن يكون موظفاً في أي من القطاعات الخدمية للحكومة.
- يجب تقديم الوثائق التي تثبت عدم تملك أي أصول عقارية ذات قيمة باهظة.
- يجب ألا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري باسمه.