مرتبات شهر ابريل مع المعاشات قبل العيد!!.. تبكير صرف المرتبات للموظفين بالقطاع العام والخاص حقيقة ام كذب!!

مرتبات شهر ابريل يزداد البحث عنها بشكل كبير لمعرفة موعد صرف المرتبات، خاصة بعد الإعلان من قبل وزارة المالية عن تحديد 5 أيام من كل شهر لتسلم فيهم المرتبات، وحددت ثلاثة أيام يحصل فيها العاملين على المستحقات المتأخرة، ويرغب العاملين في معرفة موعد صرف المرتبات، وقد أعلنت وزارة المالية أن المرتبات ستصرف بعد نهاية إجازة عيد الفطر وليس قبل قدوم عيد الفطر.

مرتبات شهر ابريل

والسؤال الذي يرغب في معرفته الكثير من العاملين هل أن مرتبات شهر أبريل ستصرف مع الزيادة الجديدة؟، وقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الزيادة ستصرف مع الرواتب من ضمن الحماية الاجتماعية.

بالإضافة لإصدار قانون يسرع من علاوات الخدمة الدورية لمن تشملهم الخدمة المدنية ، ومن لا تشملهم تقدم لهم علاوة مميزة مع القيام بزيادة في الحوافز الإضافية، وقد صرح وزير المالية المصري بأن الزيادة الجديدة تصرف مع رواتب شهر مارس الحالي، بالإضافة للقيام بزيادة الحافز الشهري الإضافي لمن يشملون في قانون الخدمة المدنية، ومن لا يشملهم ذلك القانون.

ترتيب صرف الأجور مع الزيادات الجديدة

من المقرر أن تكون الزيادات الجديدة مع مرتبات شهر ابريل سيتم صرفها مع يوم 21 لشهر أبريل القادم، مع صرف المستحقات المؤجلة للعاملين في يوم 7و8 من شهر أبريل، وتتم الزيادات كالتالي: