pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط مظلتي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يتصدر أولى اهتمامات المواطنين بالعراق خاصة الاسر الفقيرة التي تقدمت بطلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية نظرا لسوء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، وزاد الأمر سوءا مع ارتفاع اسعار السلع في الاسواق، حيث يقدم البرنامج المساعدات المالية اللازمة لكافة من تنطبق عليهم الشروط، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والاطلاع عليها فور اعتمادها من قبل السيد احمد الاسدي وزير العمل العراقي، حيث سيتم رفع الكشوف عبر رابط منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة للمواطنين في اطار سعيها لتوفير حياة كريمة لهم، واليكم خطوات تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى رابط منصة مظلتي.

الآن قم باختيار برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن من خلال القائمة المنسدلة قم باختيار رقم الوجبة واسم محافظتك.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين ممن تم قبولهم.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف pdf، وبعد اكتمال التحميل قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

والآن مع شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي اقرتها الوزارة: