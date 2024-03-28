“ليلة خير من ألف شهر”.. ادعية ليلة القدر مختصرة 2024 ومتى موعد “ليلة القدر”

ليلة القدر تمثل أحد أبرز الأوقات التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، وذلك لأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن قيمة ليلة القدر تفوق قيمة ألف شهر، في هذه الليلة، يجتهد المسلمون في الدعاء، الصلاة، وغيرها من العبادات، راجين القرب من الله، لهذا، يسعى المسلمون للعثور على ادعية ليلة القدر مختصرة، لمساعدتهم على تعزيز صلتهم بالله تعالى.

ادعية ليلة القدر مختصرة 2024

لا توجد صيغة محددة لـ ادعية ليلة القدر مختصرة، لكن هناك عدة أدعية من رمضان 1445 يمكن الاستعانة بها للتقرب إلى الله وطلب المغفرة والرحمة والعتق من النيران، ومن هذه الأدعية:

“اللهم في هذه الليلة المباركة، نسألك أن تعتق رقابنا من النار”.

“اللهم اجعل على قلوبنا الرضا وعوضنا عن كل ما أحزننا”.

“ندعوك يا رب لتسعد قلوبنا وتغير أحوالنا للأفضل”.

“اللهم نطلب منك الثبات على الإيمان والحق”.

“اغفر لنا يا الله ما مضى، وتقبل توبتنا، وارحمنا”.

“اللهم اعفو عنا ويسر أمورنا كلها”.

“ارزقنا الراحة بعد التعب، والفرحة بعد الحزن”.

“سبحانك يا ربنا بعدد خلق السموات والأرض، نسألك رضاك ونعوذ بك من غضبك”.

“اللهم أعتق رقابنا من النار”.

“يا من تسبح السموات والأرض باسمه، نسألك الهداية والصواب”.

“اللهم اجعل قلوبنا معلقة بعبادتك”.

“رزقنا اللهم لذة الطاعات والذكر”.

“اللهم باسمك الأعظم نطلب تغيير حالنا إلى الأفضل”.

“نعوذ بك من حال أهل النار”.

“اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا”.

أفضل دعاء ليلة القدر

ليلة القدر تمثل أحد أكثر الليالي قيمة وبركة التي يمكن للإنسان أن يشهدها في حياته، حيث يُعتقد أن الدعوات في هذه الليلة تلقى استجابة خاصة، ومن يقضي هذه الليلة في طاعة الله ودعائه، يرزقه الله المغفرة ويكتبه من الصالحين.

كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) يشجع على الاعتكاف والعبادة في هذه الليلة المباركة، ومن الأدعية المستحبة في ليلة القدر:

“اللهم نطلب منك المغفرة لكل ذنوبنا، ونسألك العفو عن خطايانا، ونطلب منك تطهير قلوبنا وزيادة في ذكرنا وحفظ لعرضنا، ونسألك الدرجات العلى في الجنة”.

“يا ربنا، في هذه الليلة المباركة، نسألك الخير كله الذي سألك إياه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك”.

يا الله، اجعل خاتمة أمورنا خيراً واهدنا لما فيه الصلاح والفلاح.”

ادعية مستحبة في ليلة القدر مكتوبة

في ليلة القدر، يُفضل الإكثار من الدعاء لما له من فضل كبير وأجر عظيم، نقدم لكم بعض الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة:

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

“اللهم إنا نسألك في ليلة القدر الهداية والتقى والعفاف والغنى”.

“اللهم قدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به”.

“اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم”.

“اللهم اكتب لنا في هذه الليلة مغفرة لذنوبنا، وفتحًا لأبواب رزقك”.

“اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن جودك وكرمك”.

“اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة”.

“اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب”.

“اللهم صل وسلم على نبينا محمد، واجعلنا من أتباع سنته ومن المقتدين بهديه”.

“اللهم إنا نسألك في هذه الليلة من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم”.

متى موعد ليلة القدر؟

في حكمة الله سبحانه وتعالى تقرر إبقاء تاريخ ليلة القدر غير محدد بدقة، ليبذل المسلم جهده في العبادة والدعاء والأعمال الصالحة خلال العشر الأواخر من رمضان لعام 2024، وفقًا لما جاء في السنة النبوية، تقع ليلة القدر في إحدى الليالي الوترية من هذه العشر، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تواريخ الليالي الوترية على النحو التالي: