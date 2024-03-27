بحـث الاسـم :: اسماء الرعاية الاجتماعية | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل الأسر المستحقة خاصة بعد الإعلان عن قرب طرح الوجبة المنتظرة قبل قدوم عيد الفطر لذلك ينتظر الكثير من الأفراد طرح الأسماء خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، وقالت الحكومة أن التأخير نتيجة لبحث الطلبات المقدمة والتأكد من احقيتهم في الحصول على الدعم من عدمه، لذلك نوضح في السطور التالية تفاصيل عنه.

اسماء الرعاية الاجتماعية

تختص الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة العراقية في تقديم الدعم للاسر الفقيرة التي تحتاج للحصول على الدعم، وتعتمد تلك الوجبة في تركيزها على عدد من الأسماء التي تشملهم تلك الوجبة لتقديم الدعم لهم، ولكن مع وضع بعض من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الدعم، وتشمل عدد من فئات المجتمع الأكثر احتياجًا للحصول على ذلك الدعم منهم الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومن لديهم أمراض مزمنة ومن لا يملكون مصدر دخل من وظيفة، بحيث يهدف الدعم من أجل تقديم تلك الوجبة قبل موعد عيد الفطر ليتمكنوا من شراء احتياجتهم قبل قدوم العيد، لذلك تجرى دراسة على الطلبات المقدمة لتحديد المستحقين.

ويتم التقديم على اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المختصة بقبول الطلبات المقدمة وعبر التقديم من خلال فتح منصة مظلتي للتسجيل في الخدمات الإلكترونية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في من يتم الإعلان عنهم من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية، وجاءت تلك الشروط كالتالي: