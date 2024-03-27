موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق نيسان 2024 – رمضان 1445 وحقيقة صرف 100 ألف دينار عيدية لغلاء المعيشة

المتقاعدون والمتقاعدات بالعراق يتساءلون الآن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، حيث ينتظرون المعاش، بحيث ينزل لهم قبل عيد الفطر المبارك، وقد وضحت هيأة التقاعد الوطنية موعد توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر، ونوضح لكم موعد صرف شهر نيسان وأيضًا حقيقة صرف عيدية بقيمة 100 ألف دينار نظرًا لغلاء المعيشة، فدعونا نوضح لكم التفاصيل في تقرير اليوم، فتابعوا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين نيسان 2024

تُباشر هيئة التقاعد الوطنية بناء على توجيه من وزارة العمل العراقية صرف الرواتب للمواطنين باليوم الأول للشهر الميلادي، على أن تأخذ الهيئة في اعتبارها مواعيد الإجازات الرسمية، بحيث إن صادف يوم التوزيع عُطلة رسمية، فإن الصرف يتأخر لليوم الثاني أو الثالث من الشهر الميلادي، وذلك إلى أقرب يوم بعد الإجازة الرسمية، ومفترض أن الهيئة تبدأ بمباشرة رواتب المتقاعدين عن شهر نيسان 2024 – رمضان 1445 في الموعد التالي:

يوم الاتنين الموافق يوم 1 أبريل 2024 – 22 لرمضان من عام 1445.

عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين

منذ سنوات قامت العمل العراقية بصرف 100 ألف دينار عراقي كعيدية للمتقاعدين في العيد، ولكن انقطع صرف تلك العيدية، ولم يتم صرفها منذ فترة، ولكن من جديد وجدنا طلب برلماني مقدم من البرلمان العراقي إلى مجلس الوزراء العراقي، وذلك من أجل الموافقة على صرف هذا المبلغ، بحيث يكون كبدل لغلاء المعيشة للمتقاعدين، ولكن حتى الآن لا يوجد أمر بصرف هذا المبلغ.

وربما يتم مناقشة الطلب والموافقة عليه بعد ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار من مجلس الوزراء أو من الوزارة أو من هيئة التقاعد بشأن صرف عيدية 100 ألف دينار للمتقاعدين في دولة العراق، وحال صدور أمر بالصرف سيُعلن رسميًا للكل.