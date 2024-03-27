واتس اب الذهبي يُفاجئ مستخدمية بهذا التحديث!.. تحميل تطبيق واتساب الذهبي بدون حظر

تطبيق واتساب الذهبي من أبرزوأكثر التطبيقات التي أخذت شهرة متعددة بسبب التحديثات التي يقوم التطبيق بإدخالها أمام جميع المستخدمين، إضافة إلى أن دعم التطبيق مختلف من أجهزة الأندرويد القديمة والحديثة، كما أنه يعمل بكفاءة عالية وبدون أي أخطاء مثل التهنيج أو المشاكل التي تواجه التحديثات الجديدة من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

مميزات واتساب الذهبي الجديد الإصدار الأخير

النسخة المعدل من تطبيق الواتساب الذهبي، تتمتع بالعديد من المميزات المختلفة التي جاءت على النحو الأتي:-

إمكانية إخفاء علامتي الصح الزرقاء سواء في القراءة أو الإستلام.

إخفاء أخر ظهور أو تثبيت تاريخ القديم.

تحميل الحالات بكل سهولة.

رؤية الرسائل المحذوفة.

إمكانية عمل مكالمات جماعية.

تخطي حظر المكالمات الدولية.

إمكانية توجيه رسالة لأكثر من 5 مستخدمين دفعة واحدة.

إخفاء صور وفيديوهات الواتس.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الذهبي إصدار أخير

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل تطبيق الواتساب الذهبي أخر إصدار، وفقًا لما يلي:-