هيرجع جديد زي ما كان بالضبط.. طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون والرواسب في البيت.. بأقل المكونات هيرجع زي الفل

تُعتبر طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون تحديًا كبيرًا لربات البيوت، إلا أنه يجب تنظيفه بانتظام لتجنب تراكم الدهون العنيدة عليه، ولهذا السبب يُفضل العديد من السيدات استخدام المنظفات الطبيعية التي تساعد في تنظيف البوتاجاز بدون جهد، سنقدم في هذا المقال كيفية تنظيف البوتاجاز بسهولة.

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون

لتسهيل تنظيف البوتاجاز الشديد الاتساخ، يجب اتباع سلسلة من الخطوات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي

نبدأ بخلع اللوح الزجاجي والرفوف القابلة للخلع من البوتاجاز.

ثم نقوم بتحضير إناء عميق ونملأه بالماء الساخن، ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الصودا الكاوية أو ملعقتين من خل التفاح.

نضع هذا الخليط على الأماكن الشديدة الاتساخ ونتركه لمدة عشر دقائق لتفكك الدهون والأوساخ بسهولة.

ثم نستخدم فرشاة خاصة بتنظيف البوتاجاز أو قطعة قماش ناعمة لفرك الدهون برفق.

إذا لزم الأمر، نقوم بتحضير معجون من الصودا الكاوية والماء ونضعه على البقع المتسخة ونفركها جيدًا.

بعد ذلك، نقوم بغسل البوتاجاز باستخدام قماشة لإزالة البقايا، ثم نمسحه جيدًا ونجففه.

وأخيرًا، نقوم بإعادة تركيب القطع التي تم خلعها في البداية، ويمكن استخدام ملمع الزجاج لتلميع البوتاجاز في النهاية.

كيفية تنظيف البوتاجاز بمكونات منزلية

لتنظيف البوتاجاز من الدهون، يجب تجهيز المكونات التالية:

ربع كوب من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من كل “بيكربونات الصوديوم وملح الليمون”. القليل من سائل تنظيف الأطباق. وسلك المواعين.

خطوات تنظيف البوتاجاز من الدهون

لتنظيف البوتاجاز من الدهون، يتوجب اتباع الخطوات التالية: