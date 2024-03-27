“100.000 دينار دفعة واحدة”.. “وزارة المالية” استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في العراق

أثار سلم رواتب المتقاعدين في دولة العراق، جدلاً كبير في العديد من المحافظات العراقية، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن الزيادة جاءت في إطار توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين، فضلاً عن أن الكثير يتساءل عن موعد توزيع الرواتب لشهر أبريل، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، ان صرف رواتب المتقاعدين يكون بداية كل شهر ميلادي ما لم يكن عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، إضافة إلى أنه من المتوقع توزيع الرواتب الجديدة يوم 1 أبريل 2024 في حالة إذا كان يوم عمل رسمي، بما يشمل كذلك الزيادة الأخيرة المقرة من قبل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية وجميع الجهات المعنية داخل الدولة العراق.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-