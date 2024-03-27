“سوق الجمعة الكويت” كم تكلفة ايجار بسطات سوق الجمعة أيسر الطرق لتصبح مليونيرا

أصبح الاشتراك في حجز بسطات سوق الجمعة أمر يسير، حيث يمكن لمن يريد الحصول على بسطة في سوق الجمعة التوجه للموقع الإلكتروني التي تتيحه الحكومة الكويتية وتقديم طلب حجز بسطة في سوق الجمعة، ويتم حجز البسطة في حالة توفر الشرط التي وضعتها الحكومة، وعبر الأسطر التالية بين كم تكلفة البسطة في سوق الجمعة وشروط وطريقة التسجل للحصول على بسطة.

كم تكلفه ايجار بسطات سوق الجمعة الكويت

تختلف تكلفة إيجار بسطات سوق الجمعة في الكويت اعتمادًا على عدة عوامل، أهمها:

موقع البسطة: تكون البسطات الواقعة في الممرات الرئيسية والمناطق ذات الحركة الكثيفة أغلى من الموجودة في الأماكن الأقل ازدحامًا.

نوع البضائع المعروضة: تختلف تكلفة إيجار البسطات حسب نوع البضائع المعروضة، حيث تكون البسطات المخصصة لبيع الملابس والأدوات المنزلية أغلى من المخصصة لبيع الفواكه والخضروات.

بناء على تحديد أحد أيام الأسبوع: تكون تكلفة إيجار البسطات أعلى في أيام العطل الرسمية و نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع العادية.

بشكل عام، تتراوح تكلفة إيجار بسطة في سوق الجمعة من 19 دينارًا كويتيًا إلى 120 دينارًا كويتيًا في اليوم، حيث تبلغ أقصى سعر في يوم العطلة.

طريقة استخراج رخصة بسطة الكويت

احجز بسطة في سوق الجمعة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى خدمة استخراج رخصة بسطة سوق الجمعة. أو الدخول على تطبيق منصة الكويت الإلكترونية على الهاتف الذكي. أو قم بالضغط على الرابط التالي: mof.gov.kw. سجل الدخول من خلال :مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، أو باستخدام الرَّقَم المدني، وكلمة المرور. تأكد من صحة جميع البيانات المعروضة على الشاشة. استكمال خطوات التقديم: اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة بدقة. حمل المستندات المطلوبة. ادفع الرسوم المطلوبة من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة الدفع المسبق. بعد دفع الرسوم، اضغط تقديم الطلب وستتمكن من استلام رخصة بسطة سوق الجمعة.

شروط بسطات سوق الجمعة

لكي تتمكن من الحصول على بسطات سوق الجمعة لابد من فعل التالي:

دفع الرسوم المطلوبة.

الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.

الاشتراك بالقرعة الدورية.

رفع المستندات المطلوبة.

باستكمال هذه الشروط يمكك الاشتراط في بسطات سوق الجمعة وعرض تجارتك في سوق الجمعة بالكويت.