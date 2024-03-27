ينهار تخفيضات.. عروض وخصومات في أسعار كحك العيد 2024 تصل الي 70% في جميع المحلات

أوشك شهر رمضان المبارك، على الانتهاء ويأتي من بعده عيد الفطر المبارك وهو ما دفع البعض للبحث عن أسعار كحك العيد 2024، فمن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك هو الكحك والبسكويت فلا غنى عنه، ولكن مع ارتفاع الأسعار كم سيبلغ سعر الكحك والبسكويت هذا العام، هو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

أسعار كحك العيد 2024

ووفقاً لما صرحت به وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن أسعار كحك العيد 2024 داخل منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكُبرى، وأيضًا فروع شركات المجمعات الاستهلاكية و أفرع الشركات التابعة لها، ستطرح بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 20 و 25 %.

كم سيبلغ سعر الكحك والبسكويت هذا العام

وجدير بالذكر أن أسعار الكحك والبسكويت لهذا العام، ستصل إلى:

علبة بسكويت نشادر 150 جنيها. كعك سادة 150 جنيها. كعك ملبن 140 جنيها. كعك مكسرات 210 جنيهات. غريبة سادة 160 جنيها للكيلو. غريبة لوز 200 جنيه. بيتى فور عادى 170 جنيها. بيتى فور لوكس 200 جنيه. بيتى فور سابليه 200 جنيه. كوكيز 170 جنيها.

أما عن أسعار الكحك والبسكويت داخل معارض “أهلاً رمضان”، فقد وصلت إلى:

كيلو البسكويت السادة بـــ 130 جنيه. كيلو الكحك السادة بـــ 150 جنيه. كيلو البيتي فور بـــ 170 جنيه. كيلو الغُريبة بـــ 170 جنيه. كيلو المنين السادة و العجوة بـــ 130 جنيه.

هذا بالإضافة إلى إتاحة نسبة خصم تصل إلى 10%، لطلبات الجملة الخاصة بعقود الشركات والمؤسسات.